تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

للتحقق من مستوى الخصوصية.. إعداد في "آيفون" يكشف البيانات المرسلة إلى سحابة أبل

Lebanon 24
26-09-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
للتحقق من مستوى الخصوصية.. إعداد في آيفون يكشف البيانات المرسلة إلى سحابة أبل
للتحقق من مستوى الخصوصية.. إعداد في آيفون يكشف البيانات المرسلة إلى سحابة أبل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
للتحقق من مستوى الخصوصية الفعلي، أتاحت شركة "أبل" لمستخدمي هواتف آيفون ميزة غير معروفة على نطاق واسع تمكنهم من الاطلاع على البيانات والمعلومات التي يرسلها المساعد الذكي "سيري" ونظام الذكاء الاصطناعي "أبل إنتليجنس" إلى السحابة الإلكترونية.
Advertisement

وتأتي هذه الخصائص بالتزامن مع إطلاق تحديث نظام التشغيل جديد الخاص بالشركة iOS 27 في وقت سابق من هذا الشهر، والذي ضم تحسينات كبيرة على الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، والمصمم ليكون مرتكزًا حول احتياجات المستخدم اليومية، وذلك وسط تزايد المخاوف الدولية بشأن سياسات الخصوصية وإدارة البيانات.

وتعتمد الميزة على استخراج "تقرير أبل إنتليجنس"، الذي يرصد الطلبات الموجهة إلى خدمة "الحوسبة السحابية الخاصة"، وتعمل الخدمة عبر خوادم تستخدم نماذج معالجة أكبر، دون تخزين البيانات أو إتاحتها للشركة، حيث تقتصر معالجتها على تنفيذ الطلب وإعادة النتائج بآمان للأيفون، وسط إمكانية تحقق باحثين مستقلين من مستوى الأمان.

ولاستخراج هذا التقرير، يتعين على المستخدم اتباع الخطوات التالية:
    
التوجه إلى تطبيق "الإعدادات" (Settings) على هاتف أيفون.
اختيار قسم "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security).
الضغط على "تقرير أبل إنتليجنس" (Apple Intelligence Report).
تحديد المدة الزمنية المطلوبة للتقرير: من آخر 15 دقيقة أو آخر 7 أيام.
النقر على "تصدير النشاط" (Export Activity) وتحديد مكان حفظ الملف.
فتح الملف باستخدام قارئ نصوص لاستعراض البيانات، وفي حال ظهر الملف فارغًا، فهذا يعني عدم إرسال أي طلبات إلى الخوادم السحابية خلال الفترة المحددة.

وتأتي هذه الخطوة من "أبل" في وقت يتزايد فيه قلق الخبراء وقادة التكنولوجيا من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
"آبل" تكشف عن ميزة في كاميرا "آيفون 18 برو
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 14:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تكشف عن آيفون 18 برو بأطول بطارية في التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 14:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تُطلق ساعتها الذكية الجديدة.. ومخاوف تتعلّق بالخصوصية
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 14:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أسباب استغناء أبل عن هواتف "آيفون ميني" نهائياً
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 14:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إدارة البيان

غير معروف

التزام

الزمني

كاني

بيرة

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-09-26
Lebanon24
03:14 | 2026-09-26
Lebanon24
01:00 | 2026-09-26
Lebanon24
23:00 | 2026-09-25
Lebanon24
15:28 | 2026-09-25
Lebanon24
12:30 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24