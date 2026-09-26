للتحقق من مستوى الخصوصية.. إعداد في "آيفون" يكشف البيانات المرسلة إلى سحابة أبل

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للتحقق من مستوى الخصوصية الفعلي، أتاحت شركة "أبل" لمستخدمي هواتف آيفون ميزة غير معروفة على نطاق واسع تمكنهم من الاطلاع على البيانات والمعلومات التي يرسلها المساعد الذكي "سيري" ونظام "أبل إنتليجنس" إلى السحابة الإلكترونية.وتأتي هذه الخصائص بالتزامن مع إطلاق تحديث نظام التشغيل جديد الخاص بالشركة iOS 27 في وقت سابق من هذا الشهر، والذي ضم تحسينات كبيرة على الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، والمصمم ليكون مرتكزًا حول احتياجات المستخدم اليومية، وذلك وسط تزايد المخاوف الدولية بشأن سياسات الخصوصية وإدارة البيانات.وتعتمد الميزة على استخراج "تقرير أبل إنتليجنس"، الذي يرصد الطلبات الموجهة إلى خدمة "الحوسبة السحابية الخاصة"، وتعمل الخدمة عبر خوادم تستخدم نماذج معالجة أكبر، دون تخزين البيانات أو إتاحتها للشركة، حيث تقتصر معالجتها على تنفيذ الطلب وإعادة النتائج بآمان للأيفون، وسط إمكانية تحقق باحثين مستقلين من مستوى الأمان.ولاستخراج هذا التقرير، يتعين على المستخدم اتباع الخطوات التالية:التوجه إلى تطبيق "الإعدادات" (Settings) على هاتف أيفون.اختيار قسم "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security).الضغط على "تقرير أبل إنتليجنس" (Apple Intelligence Report).تحديد المدة الزمنية المطلوبة للتقرير: من آخر 15 دقيقة أو آخر 7 أيام.النقر على "تصدير النشاط" (Export Activity) وتحديد مكان حفظ الملف.فتح الملف باستخدام قارئ نصوص لاستعراض البيانات، وفي حال ظهر الملف فارغًا، فهذا يعني عدم إرسال أي طلبات إلى الخوادم السحابية خلال الفترة المحددة.وتأتي هذه الخطوة من "أبل" في وقت يتزايد فيه قلق الخبراء وقادة التكنولوجيا من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز)