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تكنولوجيا وعلوم

بوزن أخف وشحن شمسي.. كاسيو تطلق ساعتي G-Steel جديدتين

Lebanon 24
27-09-2026 | 09:42
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بوزن أخف وشحن شمسي.. كاسيو تطلق ساعتي G-Steel جديدتين
بوزن أخف وشحن شمسي.. كاسيو تطلق ساعتي G-Steel جديدتين photos 0
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طرحت شركة كاسيو ساعتيها الجديدتين GST-B1000-1A وGST-B1000-2A ضمن تشكيلة G-Steel في السوق الأمريكية بسعر 385 دولارًا لكل منهما، وذلك بعد إطلاقهما أولًا في اليابان بسعر 60,500 ين، ثم في بريطانيا.
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وتأتي الساعتان بنسخة أخف وزنًا بنحو النصف مقارنة بطراز GST-B1000D السابق، إذ استبدلت كاسيو السوار الفولاذي بسوار مصنوع من مادة اليوريثان الحيوية، ما أدى إلى خفض الوزن الإجمالي من 118 غرامًا إلى 58 غرامًا فقط.

ويعتمد الهيكل على بنية Carbon Core Guard بأبعاد تبلغ 46.9 × 44.2 × 11.6 ملم، مع قلب كربوني حيوي محمي بإطار علوي من الفولاذ المقاوم للصدأ، وزجاج معدني، وتاج لولبي محكم الإغلاق.

ويأتي طراز GST-B1000-1A بميناء سوداء، بينما يحمل طراز GST-B1000-2A ميناء زرقاء معدنية، مع نقش أفقي بارز، ونافذة لعرض التاريخ، وميناء فرعي بنظام 24 ساعة.
 
وتعمل الساعتان بنظام الشحن بالطاقة الشمسية Tough Solar، مع دعم الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث لضبط الوقت بدقة وبشكل تلقائي، إضافة إلى مقاومة للماء حتى عمق 200 متر، وساعة إيقاف، ومؤقت تنازلي، ومنبه، وإضاءة LED ساطعة من نوع Super Illuminator.

وتكفي الشحنة الكاملة لتشغيل الساعة لمدة خمسة أشهر في ظروف الاستخدام العادي، وتصل إلى 18 شهرًا داخل الظلام عند تفعيل وضع توفير الطاقة.

وتوفر هذه الإصدارات الجديدة خيارًا أقل تكلفة بنحو 55 دولارًا مقارنة بنسخة السوار الفولاذي، وهي متاحة للطلب المباشر عبر موقع كاسيو الرسمي إلى جانب الطرازات السابقة. (إرم نيوز) 
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