بوزن أخف وشحن شمسي.. كاسيو تطلق ساعتي G-Steel جديدتين

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وتأتي الساعتان بنسخة أخف وزنًا بنحو النصف مقارنة بطراز GST-B1000D السابق، إذ استبدلت كاسيو السوار الفولاذي بسوار مصنوع من مادة اليوريثان الحيوية، ما أدى إلى خفض الوزن الإجمالي من 118 غرامًا إلى 58 غرامًا فقط.



ويعتمد الهيكل على بنية Carbon Core Guard بأبعاد تبلغ 46.9 × 44.2 × 11.6 ملم، مع قلب كربوني حيوي محمي بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وزجاج معدني، وتاج لولبي محكم الإغلاق.



ويأتي طراز GST-B1000-1A بميناء سوداء، بينما يحمل طراز GST-B1000-2A ميناء زرقاء معدنية، مع نقش أفقي بارز، ونافذة لعرض التاريخ، وميناء فرعي بنظام 24 ساعة. طرحت شركة ساعتيها الجديدتين GST-B1000-1A وGST-B1000-2A ضمن تشكيلة G-Steel في السوق بسعر 385 دولارًا لكل منهما، وذلك بعد إطلاقهما أولًا في بسعر 60,500 ين، ثم في .وتأتي الساعتان بنسخة أخف وزنًا بنحو النصف مقارنة بطراز GST-B1000D السابق، إذ استبدلت كاسيو السوار الفولاذي بسوار مصنوع من مادة اليوريثان الحيوية، ما أدى إلى خفض الوزن الإجمالي من 118 غرامًا إلى 58 غرامًا فقط.ويعتمد الهيكل على بنية Carbon Core Guard بأبعاد تبلغ 46.9 × 44.2 × 11.6 ملم، مع قلب كربوني حيوي محمي بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وزجاج معدني، وتاج لولبي محكم الإغلاق.ويأتي طراز GST-B1000-1A بميناء سوداء، بينما يحمل طراز GST-B1000-2A ميناء زرقاء معدنية، مع نقش أفقي بارز، ونافذة لعرض التاريخ، وميناء فرعي بنظام 24 ساعة.

وتعمل الساعتان بنظام الشحن بالطاقة الشمسية Tough Solar، مع دعم الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث لضبط الوقت بدقة وبشكل تلقائي، إضافة إلى مقاومة للماء حتى عمق 200 متر، وساعة إيقاف، ومؤقت تنازلي، ومنبه، وإضاءة LED ساطعة من نوع Super Illuminator.



وتكفي الشحنة الكاملة لتشغيل الساعة لمدة خمسة أشهر في ظروف الاستخدام العادي، وتصل إلى 18 شهرًا داخل الظلام عند تفعيل وضع توفير الطاقة.



وتوفر هذه الإصدارات الجديدة خيارًا بنحو 55 دولارًا مقارنة بنسخة السوار الفولاذي، وهي متاحة للطلب المباشر كاسيو الرسمي إلى جانب الطرازات السابقة. (إرم نيوز)