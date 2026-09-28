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لمنع إضافتك إلى مجموعات واتساب المزعجة.. اتبع هذه الطريقة

Lebanon 24
28-09-2026 | 05:55
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لمنع إضافتك إلى مجموعات واتساب المزعجة.. اتبع هذه الطريقة
لمنع إضافتك إلى مجموعات واتساب المزعجة.. اتبع هذه الطريقة photos 0
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قد يجد مستخدم واتساب نفسه فجأة داخل مجموعة لم يختر الانضمام إليها، تضم أشخاصًا لا يعرفهم ورسائل لا تعنيه، خصوصًا مع انتشار مجموعات العمل والعائلة والعروض التجارية.

وتوفر المنصة إعدادًا للخصوصية يسمح للمستخدم بالتحكم في الأشخاص الذين يمكنهم إضافته مباشرة إلى المجموعات، ما يساعد على الحد من الإزعاج وكثرة الإشعارات.

تعديل إعدادات الخصوصية

للوصول إلى هذا الخيار، افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات، ثم الخصوصية، واضغط على المجموعات.

بعدها ستظهر خيارات تحدد من يستطيع إضافتك إلى المجموعات، ومنها الجميع وجهات اتصالي، إضافة إلى خيار أكثر تقييدًا يتيح استثناء أشخاص محددين.

وعند اختيار إعداد يمنحك خصوصية أكبر، لن يتمكن الأشخاص غير المسموح لهم من إضافتك مباشرة إلى مجموعة.

ماذا يحدث عند محاولة إضافتك؟

إذا حاول شخص غير مخول إضافتك إلى مجموعة، فلن يتمكن من إدخالك إليها تلقائيًا، لكنه يستطيع إرسال دعوة خاصة لك للانضمام.

وبذلك يصبح القرار بيدك، إذ يمكنك قبول الدعوة أو تجاهلها، بدل أن تجد نفسك داخل المجموعة من دون موافقة مسبقة. كما أن هذه الدعوات تكون محدودة المدة.

تحكم أكبر بالمجموعات

يساعد هذا الخيار في تقليل الإضافات العشوائية والتواصل غير المرغوب فيه، ويمنح المستخدم قدرة أكبر على التحكم بالمجموعات التي ينضم إليها.

لذلك، إذا كنت تتلقى باستمرار دعوات أو تجد نفسك في مجموعات لم تخترها، فقد يكون تعديل إعداد المجموعات ضمن قسم الخصوصية في واتساب خطوة بسيطة لتقليل الإزعاج.

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