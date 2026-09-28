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متفرقات

"Truecaller" تطلق أداة جديدة لكشف الاحتيال الرقمي

Lebanon 24
28-09-2026 | 09:57
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Truecaller تطلق أداة جديدة لكشف الاحتيال الرقمي
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توسّع شركة Truecaller السويدية نشاطها في مكافحة الاحتيال، عبر إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين التحقق من أرقام الهواتف والروابط والرسائل المشبوهة من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

وأطلقت الشركة خدمة Scam Checker عبر الويب ونظام أندرويد، حيث يمكن للمستخدم إدخال رقم أو رابط أو رسالة، لتتحقق الأداة من ارتباطها بعمليات احتيال، بالاستناد إلى بيانات وتقارير مجتمع Truecaller المعروف باسم ScamFeed.
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وتتوفر الخدمة مجاناً حالياً في الهند، على أن تصل لاحقاً إلى مناطق أخرى بينها الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. أما المعلومات التفصيلية عن هوية صاحب الرقم، فتظل متاحة عبر خدمة Truecaller الأساسية التي تتطلب تسجيل الدخول.

وتفحص الأداة الروابط، بما فيها المختصرة، وتتبع عمليات إعادة التوجيه للوصول إلى وجهتها النهائية، قبل مقارنتها بقاعدة بيانات المخاطر لدى الشركة. كما تستطيع تحليل الرسائل المشبوهة واستخراج الأرقام والروابط الواردة فيها.

وتأتي الخطوة مع توسع الاحتيال الإلكتروني ليشمل تطبيقات المراسلة والرسائل النصية والروابط، إلى جانب المكالمات. وتقول Truecaller إن نحو 14 مليون عملية بحث تُجرى شهرياً عبر الويب للتحقق من أرقام وروابط مشبوهة.

وفي الهند، تضم منصة ScamFeed نحو 20 ألف بلاغ عن عمليات احتيال، مع إضافة قرابة 1300 بلاغ أسبوعياً. كما أعلنت الشركة أنها حللت بين 14 و20 أيلول نحو 12.9 مليار رسالة عالمياً، وحددت 20.3 مليون رسالة باعتبارها احتيالية.

وتعتزم Truecaller تطوير الأداة لتشمل أنواعاً إضافية من الاحتيال، مع إمكانية تحليل لقطات الشاشة مستقبلاً.

ويأتي ذلك فيما تواجه الشركة منافسة متزايدة في مجال تعريف هوية المتصل، مع تطوير شركات الاتصالات وApple وGoogle أدوات خاصة للحماية من المكالمات والرسائل المزعجة. وأكد الرئيس التنفيذي ريشيـت جونجونوالا أن الاحتيال بات متعدد القنوات، ما يتطلب توسيع أدوات الحماية إلى ما هو أبعد من المكالمات الهاتفية.
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