تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

هل تحمل Power Bank في حقيبتك؟ قواعد الطيران تتشدد

Lebanon 24
28-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل تحمل Power Bank في حقيبتك؟ قواعد الطيران تتشدد
هل تحمل Power Bank في حقيبتك؟ قواعد الطيران تتشدد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه شركات طيران وسلطات مختصة إلى تشديد القواعد المتعلقة بحمل واستخدام بطاريات الشحن المحمولة "power bank" على متن الطائرات، في ظل المخاوف المرتبطة ببطاريات الليثيوم واحتمال ارتفاع حرارتها أو اشتعالها.
Advertisement
 
وتفرض القواعد إبقاء بطاريات الشحن المحمولة ضمن الأمتعة اليدوية داخل مقصورة الركاب، بدلاً من وضعها في الحقائب المشحونة داخل عنبر الطائرة، حتى يكون التعامل سريعاً مع أي ارتفاع غير طبيعي في الحرارة.
 
كما تضع شركات الطيران قيوداً على سعة البطاريات المسموح بحملها، وقد تتطلب البطاريات ذات السعات الأكبر موافقة مسبقة، فيما تُمنع بعض البطاريات التي تتجاوز الحدود المحددة.
 
وتشدد إجراءات أخرى على عدم وضع الـPower Bank في أماكن يصعب الوصول إليها، إلى جانب حمايته من التلف أو حدوث تماس كهربائي، وعدم استخدام البطاريات المنتفخة أو المتضررة.
 
وتأتي هذه الإجراءات للحد من مخاطر ما يُعرف بـ"الانفلات الحراري" في بطاريات الليثيوم، وهي حالة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في درجة الحرارة واشتعال البطارية، ما يجعل الالتزام بتعليمات شركة الطيران قبل السفر ضرورياً.
 
مواضيع ذات صلة
هل يستطيع حلفاء ترامب في الخليج تحمّل حرب طويلة مع إيران؟ تقرير إسرائيلي يجيب
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تجعل الساونا الجسم أكثر قدرة على تحمل الحرارة؟
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يضع لبنان قواعد جديدة لعصر المحتوى الرقمي؟
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تتشدد في المفاوضات أكثر بعد سقوط علي الطاهر
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

شركة الطيران

power bank

التزام

طاريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-28
Lebanon24
12:27 | 2026-09-28
Lebanon24
09:57 | 2026-09-28
Lebanon24
08:30 | 2026-09-28
Lebanon24
05:55 | 2026-09-28
Lebanon24
04:26 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24