هل تحمل Power Bank في حقيبتك؟ قواعد الطيران تتشدد

تتجه شركات طيران وسلطات مختصة إلى تشديد القواعد المتعلقة بحمل واستخدام بطاريات الشحن المحمولة " " على متن الطائرات، في ظل المخاوف المرتبطة ببطاريات الليثيوم واحتمال ارتفاع حرارتها أو اشتعالها.

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وتفرض القواعد إبقاء بطاريات الشحن المحمولة ضمن الأمتعة اليدوية داخل مقصورة الركاب، بدلاً من وضعها في الحقائب المشحونة داخل عنبر الطائرة، حتى يكون التعامل سريعاً مع أي ارتفاع غير طبيعي في الحرارة.

كما تضع شركات الطيران قيوداً على سعة البطاريات المسموح بحملها، وقد تتطلب البطاريات ذات السعات الأكبر موافقة مسبقة، فيما تُمنع بعض البطاريات التي تتجاوز الحدود المحددة.

وتشدد إجراءات أخرى على عدم وضع الـPower Bank في أماكن يصعب الوصول إليها، إلى جانب حمايته من التلف أو حدوث تماس كهربائي، وعدم استخدام البطاريات المنتفخة أو المتضررة.

وتأتي هذه الإجراءات للحد من مخاطر ما يُعرف بـ"الانفلات الحراري" في بطاريات الليثيوم، وهي حالة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في درجة الحرارة واشتعال البطارية، ما يجعل الالتزام بتعليمات قبل السفر ضرورياً.