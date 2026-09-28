هاتفك على الصامت وضاع منك؟ إليك طريقة العثور عليه

قد يتحول البحث عن الهاتف داخل المنزل إلى مهمة صعبة عندما يكون الجهاز على الوضع الصامت أو "عدم الإزعاج"، لكن هواتف "أندرويد" و"آيفون" توفر أدوات تسمح بتشغيل صوت على الجهاز للمساعدة في العثور عليه.

في هواتف "أندرويد"، يمكن استخدام خدمة "Find My Device" من عبر هاتف أو كمبيوتر آخر، وتسجيل الدخول بالحساب المرتبط بالجهاز، ثم اختيار الهاتف والضغط على خيار . كما تتيح الخدمة عرض موقع الهاتف أو آخر موقع معروف له، وفق حالة الجهاز وإعداداته.

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أما مستخدمو "آيفون"، فيمكنهم الاستعانة بخدمة "Find My" من جهاز أبل آخر أو عبر ، واختيار الهاتف ثم تشغيل صوت عليه، حتى إذا كان مضبوطاً على الوضع الصامت. وتوفر الخدمة أيضاً إمكانية تحديد موقع الجهاز وتفعيل "نمط الفقدان" لحماية البيانات.

ويُنصح بتفعيل خدمات العثور على الجهاز وتحديد الموقع مسبقاً، إذ قد يصعب إعدادها بعد فقدان الهاتف.