غوغل تستبدل Gems بـSkills

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أعلنت شركة إيقاف ميزة "Gems" في تطبيق Gemini، وهي الميزة التي كانت تتيح للمستخدمين إنشاء مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام محددة، واستبدالها بنظام جديد يحمل اسم "Skills".وبحسب تقرير نشره موقع TechCrunch، سيتم الانتقال إلى اعتباراً من 17 تشرين الثاني 2026، على أن تنقل غوغل جميع الـ"Gems" التي أنشأها المستخدمون تلقائياً إلى صيغة "Skills"، ما يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى اتخاذ أي إجراء لإتمام عملية الانتقال.وستبقى الـ"Gems" الحالية متاحة للاستخدام حتى موعد الانتقال.وأطلقت غوغل ميزة "Gems" عام 2024، بهدف تمكين المستخدمين من تعليم Gemini تنفيذ مهام معينة من دون الحاجة إلى إعادة إدخال التعليمات في كل مرة.وكانت غوغل قد وفرت مجموعة من الـ"Gems" الجاهزة، من بينها مدرب للتعلم، ومساعد للعصف الذهني، ومرشد مهني، وشريك للبرمجة ومحرر، فيما كان بإمكان المستخدمين إنشاء مساعدين خاصين بهم، مثل مدرب للركض، أو متخصص في التغذية، أو مخطط للعطلات.كما أتاحت غوغل مشاركة هذه المساعدات المخصصة مع مستخدمين آخرين، في خطوة كانت تهدف إلى تعزيز انتشار تطبيق Gemini.ماذا سيحدث للـ"Gems"؟بحسب غوغل، لن تضيع المساعدات التي أنشأها المستخدمون، بل سيتم ترحيلها تلقائياً إلى نظام Skills.لكن طريقة استخدام النظام الجديد ستختلف، إذ تشير غوغل إلى أن المستخدم سيحتاج إلى إدخال علامة الشرطة المائلة "/" داخل محادثة المهمة، ثم اختيار الـSkill الذي يريد استخدامه.ويرى التقرير أن هذه الواجهة قد تبدو أقل سهولة بالنسبة إلى المستخدم العادي مقارنة بكتابة طلب مباشر في محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي.ويأتي إيقاف "Gems" في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، في وقت تعمل فيه غوغل على إعادة تنظيم بعض ميزات Gemini ودمجها ضمن أنظمة جديدة.