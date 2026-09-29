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تكنولوجيا وعلوم

آيفون ديو بلمسة من الماضي...تطبيق يحاكي تجربة الـWalkman

Lebanon 24
29-09-2026 | 04:00
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آيفون ديو بلمسة من الماضي...تطبيق يحاكي تجربة الـWalkman
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قد يحصل هاتف iphone Duo القابل للطي على أول تطبيق لافت له حتى قبل طرحه في الأسواق، مع تطبيق جديد يحاكي تجربة استخدام أجهزة Walkman الكلاسيكية، مستفيداً من تصميم الهاتف القابل للطي وشاشتيه.
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وطوّر المبرمج المستقل Vidit Bhargava تطبيقاً أطلق عليه اسم Duo-Man، صُمم خصيصاً لهاتف آيفون القابل للطي. ويستفيد التطبيق من شاشتي الجهاز، إذ تأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.6 بوصة عند فتح الهاتف، بينما يبلغ حجم الشاشة الخارجية 5.4 بوصة عند إغلاقه.

وتحاكي التجربة طريقة استخدام أجهزة Walkman القديمة؛ إذ يمكن للمستخدم فتح الهاتف لاختيار الموسيقى و"إدخال" شريط الكاسيت، ثم إغلاق الجهاز لبدء الاستماع.

ورغم أن التطبيق لا يستخدم أشرطة كاسيت حقيقية أو أزراراً ميكانيكية، حاول مطوره جعل التجربة أقرب ما يمكن إلى أجهزة Walkman الأصلية، من خلال تسجيل أصوات الضغط على الأزرار وحتى صوت التشويش الصادر عن جهاز Walkman حقيقي وإضافته إلى التطبيق.

وقال Bhargava إنه من محبي Walkman منذ سنوات، ولا يزال يمتلك أحد أجهزته ويستخدمه أحياناً، مضيفاً أنه بحث أثناء مشاركته في هاكاثون عن أشياء مادية تحتوي على مفصل يمكن محاكاته على الهاتف القابل للطي، فلفتته آلية فتح باب Walkman لإدخال شريط الكاسيت.

حنين إلى التكنولوجيا القديمة

ويأتي التطبيق في ظل عودة الاهتمام بالتكنولوجيا القديمة، خصوصاً بين فئات أصغر سناً، مع تزايد الإقبال على أجهزة مثل الكاميرات الرقمية، والهواتف القابلة للطي القديمة، وأقراص CD، والهواتف الأرضية وأشرطة الكاسيت.

وكان Bhargava قد طور التطبيق في البداية كفكرة لمشروع شارك بها في هاكاثون Bitrig خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث حصل على المركز الثاني.

وبعد نشره عرضاً للتطبيق على منصة X، حصد المنشور أكثر من 1.8 مليون مشاهدة ونحو 10 آلاف إعجاب، ما دفع المطور إلى تحويل المشروع من تجربة ترفيهية في الهاكاثون إلى تطبيق فعلي.

ومن المقرر أن يدعم التطبيق عند إطلاقه Apple Music والملفات الموسيقية المحلية، إضافة إلى إمكانية استخدام Apple Pencil لـ"لف" حلقة شريط الكاسيت.

كما يعتزم المطور محاكاة طريقة التقديم والإرجاع السريع في أجهزة Walkman الأصلية، مع إمكانية إضافة دعم Spotify في المستقبل.

وتأتي هذه التجربة قبل بدء الطلبات المسبقة على iPhone Duo في وقت لاحق من تشرين الأول، فيما يمثل التطبيق مثالاً على كيفية استغلال المطورين لتصميم الهواتف القابلة للطي لتقديم تجارب مختلفة عن الهواتف التقليدية.
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