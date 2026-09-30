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تكنولوجيا وعلوم

آبل تسعى لإحياء أحد أكثر منتجاتها إثارة للجدل!

Lebanon 24
30-09-2026 | 02:10
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آبل تسعى لإحياء أحد أكثر منتجاتها إثارة للجدل!
آبل تسعى لإحياء أحد أكثر منتجاتها إثارة للجدل! photos 0
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تنوي آبل إعادة إحياء نظارتها "فيجن برو"، بعدما واجهت منذ إطلاقها تحديات تتعلق بسعرها المرتفع ووزنها ومحدودية استخداماتها.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الشركة على تصاميم جديدة قد تعيد تشكيل المشروع بالكامل.

وأطلقت آبل نظارة "فيجن برو" عام 2024، وقدمتها باعتبارها بداية لمرحلة جديدة في عالم الحوسبة المكانية. ورغم حصولها على مراجعات إيجابية، فإن سعرها المرتفع ومحدودية التطبيقات والتجارب المتاحة عبرها أثارا تساؤلات حول مستقبل المنتج.
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ومنذ ذلك الحين، ترددت تقارير عن تطوير نسخة جديدة تكون أرخص وأخف وزنا وأكثر تطورا، إلا أن آبل تخلت عن عدد من التصاميم التي كانت قيد التطوير.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تعمل الشركة حاليا على جهاز جديد يحمل الاسم الرمزي "N224"، وقد يمثل إعادة تصميم شاملة للنظارة. ويتضمن أحد التصاميم فصل المكونات الحاسوبية ووضعها في وحدة منفصلة تشبه القرص، بهدف تقليل حجم النظارة ووزنها، فيما يعتمد تصميم آخر على الهيكل الأساسي نفسه مع استخدام مواد جديدة لجعله أخف وزنا.

ولا تزال آبل تدرس أي من هذه التصاميم ستعتمد، فيما قد لا يرى الجهاز الجديد النور قبل عامي 2027 أو 2028.

كما تشير التقارير إلى أن آبل تعمل على تطوير نظارات ذكية خاصة بها، على غرار منتجات ميتا، في محاولة لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء والواقع المعزز.(روسيا اليوم)
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