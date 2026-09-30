أي هاتف من سامسونغ يعادل آيفون 18 برو ماكس؟



Advertisement

وتأتي تحسينات عمر البطارية كإضافة مهمة، فيما ينتظر محبو التصوير تحديثًا بارزًا في منظومة الكاميرات، يتمثل في إضافة فتحة عدسة متغيرة فعليا إلى الهاتف الجديد. لكن بالنسبة إلى المستخدمين الذين لا يرغبون في الانضمام إلى منظومة أبل، يبرز سؤال آخر: هل يوجد هاتف أندرويد يعادل iPhone 18 Pro Max؟، وفق تقرير لموقع "بي جي آر" التقني. رغم أن الطلب على أحدث هاتف من أبل، آيفون 18 (iPhone 18)، لا يبدو مرتفعا للغاية، ربما لأن 17 Pro Max لا يزال هاتفًا قويًا رغم إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2025، فإن iPhone 18 Pro Max يقدم تحسينا محدودا في المواصفات، بفضل شريحة A20 Pro الأحدث والأكثر كفاءة.وتأتي تحسينات عمر البطارية كإضافة مهمة، فيما ينتظر محبو التصوير تحديثًا بارزًا في منظومة الكاميرات، يتمثل في إضافة فتحة عدسة متغيرة فعليا إلى الهاتف الجديد. لكن بالنسبة إلى المستخدمين الذين لا يرغبون في الانضمام إلى منظومة أبل، يبرز سؤال آخر: هل يوجد هاتف أندرويد يعادل iPhone 18 Pro Max؟، وفق تقرير لموقع "بي جي آر" التقني.





لكن توفر أيضا نسخة بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 16 غيغابايت، بينما تتفوق أبل من ناحية سعة التخزين، إذ توفر نسخة بسعة 2 تيرابايت، أي أكثر بواقع 1 تيرابايت من أعلى سعة متاحة في هاتف سامسونج.



وفي ما يتعلق بالمعالجات، يأتي iPhone 18 Pro Max بمعالج سداسي النوى، بينما يعتمد Galaxy S26 Ultra على معالج ثماني النوى.



وعلى الورق، يفترض أن يقدم معالج سامسونغ أداء أفضل في المهام متعددة النوى، بفضل معالج Oryon V3 Phoenix L ثنائي النوى بتردد يصل إلى 4.74 غيغاهرتز، إلى جانب ستة أنوية Oryon V3 بتردد يصل إلى 3.62 غيغاهرتز.



وفي المقابل، يُفترض نظريا أن يتفوق iPhone في معالجة المهام أحادية النواة. وبحسب التقرير، ليس من المستغرب أن يحتل Samsung S26 Ultra الموقع نفسه، وأن يكون قريبا منه في المواصفات. فالفارق في الحجم بين الهاتفين ضئيل، مع كون هاتف أكبر قليلا، فيما يأتي كلاهما بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 غيغابايت.لكن توفر أيضا نسخة بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 16 غيغابايت، بينما تتفوق أبل من ناحية سعة التخزين، إذ توفر نسخة بسعة 2 تيرابايت، أي أكثر بواقع 1 تيرابايت من أعلى سعة متاحة في هاتف سامسونج.وفي ما يتعلق بالمعالجات، يأتي iPhone 18 Pro Max بمعالج سداسي النوى، بينما يعتمد Galaxy S26 Ultra على معالج ثماني النوى.وعلى الورق، يفترض أن يقدم معالج سامسونغ أداء أفضل في المهام متعددة النوى، بفضل معالج Oryon V3 Phoenix L ثنائي النوى بتردد يصل إلى 4.74 غيغاهرتز، إلى جانب ستة أنوية Oryon V3 بتردد يصل إلى 3.62 غيغاهرتز.وفي المقابل، يُفترض نظريا أن يتفوق iPhone في معالجة المهام أحادية النواة.

وربما يكمن أكبر اختلاف بين الهاتفين في منظومة الكاميرات؛ فالهاتف الرائد من Galaxy يتفوق بفارق كبير على iPhone من حيث دقة المستشعر؛ إذ تصل دقة الكاميرا الرئيسة إلى 200 ميغابكسل.



لكن iPhone 18 Pro Max يمتلك كاميرا بفتحة عدسة متغيرة فعليا يمكنها والإغلاق.



وقد يشكل هذا الأمر نقطة جذب لمحبي التصوير، نظرا إلى إمكانية كمية الضوء التي تدخل إلى المستشعر بطريقة أكثر مرونة.

وربما يكمن أكبر اختلاف بين الهاتفين في منظومة الكاميرات؛ فالهاتف الرائد من Galaxy يتفوق بفارق كبير على iPhone من حيث دقة المستشعر؛ إذ تصل دقة الكاميرا الرئيسة إلى 200 ميغابكسل.



لكن iPhone 18 Pro Max يمتلك كاميرا بفتحة عدسة متغيرة فعليا يمكنها الفتح والإغلاق.



وقد يشكل هذا الأمر نقطة جذب لمحبي التصوير، نظرا إلى إمكانية التحكم في كمية الضوء التي تدخل إلى المستشعر بطريقة أكثر مرونة.

ويرى "بي جي آر" أن الفروق بين الهاتفين محدودة للغاية، وأن أيًا منهما قادر على التعامل مع مختلف الاستخدامات، من الألعاب والتصوير وتعدد المهام إلى مزايا .



ويبلغ سعر الطلب المسبق لـiPhone 18 Pro Max نحو 1299 دولارا، وهو السعر نفسه لنسخة Samsung Galaxy S26 بسعة تخزين 256 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت.



وبالنسبة إلى من يملك المال ويرغب في الحصول على أحد أقوى الهواتف في السوق، فإن شراء أحد الجهازين قد يكون خيارًا مناسبًا، لكن التقرير يشير إلى أن Galaxy S26 العادي وiPhone 17 Pro Max، رغم كونهما من الجيل السابق، لا يزالان يقدمان أداء قويًا، كما أن أسعارهما أقل. (إرم نيوز)