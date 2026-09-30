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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تطلق سلسلة أجهزة Galaxy Tab S12 اللوحية.. وهذا سعرها

Lebanon 24
30-09-2026 | 09:54
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سامسونغ تطلق سلسلة أجهزة Galaxy Tab S12 اللوحية.. وهذا سعرها
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أطلقت شركة سامسونغ رسميًا يوم الأربعاء سلسلة الأجهزة اللوحية galaxy Tab S12، التي تتكون من جهازي Galaxy Tab S12 Ultra و+Galaxy Tab S12، بينما استبعدت الشركة Galaxy Tab S12 العادي مرة أخرى.
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ويعتمد كلا الجهازين على معالجات "ميدياتك"، كما كان الحال مع الإصدارات السابقة من سلسلة Galaxy Tab S. وهذه المرة، تستخدم الأجهزة شريحة Dimensity 9500، إلى جانب نظام تبريد جديد.
 
ويظل طراز Galaxy Tab S12 Ultra الأكبر بين الجهازين، ويأتي بشاشة Dynamic AMOLED 2X قياس 14.6 بوصة، بدقة 2,800 × 1,752 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، بحسب بيان للشركة يوم الأربعاء.

وتمكنت "سامسونغ" من تقليل سماكة الجهاز إلى 5.1 ملليمتر فقط، ليصبح أنحف جهاز Galaxy Tab تطلقه الشركة حتى الآن. ويبلغ وزنه 692 غرامًا في إصدار Wi-Fi، و695 غرامًا في إصدار 5G.

في المقابل، يأتي +Galaxy Tab S12 بشاشة Dynamic AMOLED 2X أصغر مقاس 12.6 بوصة، بدقة 2,960 × 1,848 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويبلغ سمك الجهاز 5.3 ملليمتر، بينما يصل وزنه إلى 553 أو 555 غرامًا، بحسب إصدار الاتصال. ويمكن لكلتا الشاشتين الوصول إلى سطوع أقصى يبلغ 1,600 شمعة، و1,000 شمعة في وضع السطوع العالي، بحسب "سامسونغ".
 
يأتي Galaxy Tab S12 Ultra بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، بينما يأتي الطراز الأصغر بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت مع 512 غيغابايت من سعة التخزين.

وتبلغ سعة البطارية 11,600 مللي أمبير/ساعة و10,600 مللي أمبير/ساعة على التوالي، مع دعم الشحن بقدرة 45 واط في كلا الجهازين. وتقدر "سامسونغ" مدة الاستخدام المتواصل لجهاز Ultra بما يصل إلى 23 ساعة، بينما تصل إلى 21 ساعة في إصدار Plus.

ويُقال إن شحن البطارية بالكامل يستغرق نحو 95 دقيقة باستخدام شاحن متوافق بقدرة 45 واط. كما لم تتخل الشركة عن إمكانية توسيع مساحة التخزين، إذ يدعم كلا الطرازين بطاقات microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

يدعم Galaxy Tab S12 Ultra تقنية Wi-Fi 7، ويضم كاميرتين خلفيتين بدقة 13 و8 ميغابكسل، بينما يقتصر +Galaxy Tab S12 على Wi-Fi 6E وكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميغابكسل.

ويحصل كلا الجهازين على bluetooth 6.0، وإصدارات تدعم 5G مع nano-SIM وeSIM، وأربعة مكبرات صوت، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة، وقلم S Pen مرفقًا.
 
وتبدأ أسعار +Galaxy Tab S12 من 1,199 دولارًا في الولايات المتحدة، أما Galaxy Tab S12 Ultra، فتبدأ أسعاره من 1,399 دولارًا.
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