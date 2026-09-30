ديب سيك وهواوي تتحديان هيمنة إنفيديا

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تتجه شركتا "ديب سيك" و" " الصينيتان إلى تعزيز تعاونهما في مجال رقائق ، عبر تطوير أدوات برمجية لمنصة "Ascend" التابعة لهواوي، في خطوة تعكس مساعي الشركات إلى إيجاد بدائل لتقنيات "إنفيديا".وأعلنت "ديب سيك" إتاحة بنية تحتية مفتوحة المصدر لمنصة "Ascend"، تشمل لغة البرمجة عالية المستوى "TileLang"، إلى جانب مكتبات مخصصة للحوسبة والاتصالات.وبحسب الشركة، تهدف الخطوة إلى بناء منظومة برمجية مستقلة لوحدات معالجة الرسومات، تتمتع بقدر أكبر من التحكم الذاتي، مع توفير أدوات أكثر سهولة للمطورين وقادرة على الاستفادة من إمكانات الرقائق.وأوضحت أن "TileLang" صُممت لتقديم نموذج برمجة أبسط مقارنة بمنصة "CUDA" التابعة لـ"إنفيديا"، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير وتبسيط برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.