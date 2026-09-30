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ميزة جديدة في "واتساب".. ماذا تتيح للأهل؟

Lebanon 24
30-09-2026 | 23:00
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ميزة جديدة في واتساب.. ماذا تتيح للأهل؟
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أعلن تطبيق "واتساب" إطلاق أدوات جديدة للرقابة الأبوية، تمنح الأهالي قدرة أكبر على إدارة بعض إعدادات حسابات أبنائهم المراهقين، مع الحفاظ على خصوصية الرسائل والمكالمات المشفرة من طرف إلى طرف.
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وتتيح الأدوات الجديدة للأهل التحكم في بعض إعدادات الخصوصية، بينها تحديد من يمكنه رؤية صورة الملف الشخصي للمراهق أو إضافته إلى المجموعات، على أن يحتاج المراهق إلى موافقة أحد الوالدين عبر رمز PIN في حال أراد تخفيف القيود المفروضة.

كما يمكن للأهل تلقي إشعارات عند انضمام المراهق إلى مجموعة أو مغادرته لها، أو عند ارتفاع عدد أعضاء المجموعة بشكل كبير، إلى جانب التحكم في استخدام القنوات ومن يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة الخاصة بالمراهق.

وتمتد الرقابة الجديدة إلى "meta ai"، إذ يستطيع الأهل الاختيار بين إعداد المحتوى الافتراضي المخصص لمن هم فوق 13 عاماً، أو تفعيل خيار أكثر تشدداً تحت اسم "المحتوى المحدود".

وأكدت "ميتا" أن هذه الأدوات اختيارية ويمكن تعديلها أو تعطيلها، فيما تبقى المحادثات والمكالمات الشخصية للمراهقين خاصة ولا تتيح أدوات الرقابة للأهل الاطلاع على محتواها.
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