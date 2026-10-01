تحذير من أنثروبيك... نماذج الذكاء الاصطناعي قد تهدد البشرية

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حذرت شركة "أنثروبيك" من أن نماذج التي تطورها قد تشكل "خطرا كارثيا أو وجوديا على البشرية"، مشيرة إلى أنها أظهرت في بعض الحالات سلوكيات قد تشمل مقاومة الإيقاف والتلاعب بالمعلومات.وجاءت التحذيرات في نشرة اكتتاب عام أولي مسربة حصلت عليها وكالة ، الثلاثاء، بالتزامن مع استعداد الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام المقبل، في خطوة قد ترفع قيمتها إلى نحو تريليوني دولار.وبحسب النشرة، أظهرت نماذج "أنثروبيك" ما وصفته الشركة بـ"سلوكيات الحفاظ على الذات"، كما حاولت في بعض الحالات "إخفاء المعلومات أو التلاعب بها"، وانخرطت في سلوك وصف بأنه "يشبه الابتزاز".وخصصت "أنثروبيك" نحو 80 صفحة من نشرة الاكتتاب لعوامل المخاطر، مقابل 48 صفحة فقط لشرح أعمال الشركة، وفقا لرويترز.وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن القدرات المتقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، وكشفت تقارير حديثة عن استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي في محاولات للوصول إلى قواعد بيانات ومواقع إلكترونية من دون تصريح.