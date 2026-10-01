تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هواوي تطرح "ميت 90" بتقنيات معالجة جديدة

Lebanon 24
01-10-2026 | 08:02
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هواوي تطرح ميت 90 بتقنيات معالجة جديدة
هواوي تطرح ميت 90 بتقنيات معالجة جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة "هواوي" الصينية رسمياً هاتفها الذكي الجديد "ميت 90"، معتمدة على نظام التشغيل الخاص بها وبنية رقائق إعادة التصميم لتعزيز الأداء في مواجهة العقوبات الأميركية على شحنات أشباه الموصلات.
Advertisement

وأكد ريتشارد يو، رئيس قطاع المستهلكين، أن الشركة لا تزال تواجه قيوداً في توريد الرقائق المتطورة بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية داخل الصين.
 
ويُمثل إطلاق السلسلة الجديدة خلفاً لفئة "ميت 80"، واختباراً حقيقياً لقدرة "هواوي" على التطوير من دون التقنيات الغربية.

وتعمل الطرازات الفاخرة، وفي مقدمتها "ميت 90 برو ماكس"، بمعالج "كيرين 9050 برو" المعتمد على تقنية "لوجيك فولدينج"، التي أعلنت الشركة الاعتماد عليها مجدداً في إصداراتها المستقبلية لتحسين الأداء بنسبة 31%.
 
وتعمل هواتف السلسلة بنظام التشغيل "هارموني أو.إس 7" الخالي تماماً من نظام أندرويد والمطور كلياً داخل الشركة، حيث يؤمن التشغيل لأكثر من 450 ألف تطبيق وخدمة؛ ما يعزز استقلالية هواوي عن المنظومة الأميركية.
 
وتأثرت أسعار الإصدارات الجديدة بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات العالمية، حيث يبدأ سعر الطراز العادي من 5999 يواناً، وطراز "البرو" من 6999 يواناً، بينما يصل سعر طراز "ميت 90 برو ماكس" (سعة 512 جيجابايت) إلى 9999 يواناً (نحو 1491 دولاراً)، ليعكس توجه الشركة نحو الفئات الفاخرة لتغطية هوامش الربح. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
هواوي تطرح Nova 16s بإمكانات قوية...إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ذكاء اصطناعي تطرح أسهمها وتحذّر المستثمرين: تقنيتنا قد تهدد بقاء البشر
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنتل" تستعد لإطلاق معالج اقتصادي جديد لأجهزة الألعاب المحمولة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هواوي توسع طرح "ميت باد إير 2026" في أوروبا.. وهذا سعره
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24

ريتشارد يو

المستقبل

العقوبات

برو ماكس

الصينية

الغربي

الموصل

الخال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:40 | 2026-10-01
Lebanon24
11:50 | 2026-10-01
Lebanon24
10:14 | 2026-10-01
Lebanon24
05:51 | 2026-10-01
Lebanon24
04:36 | 2026-10-01
Lebanon24
04:00 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24