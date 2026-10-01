هواوي تطرح "ميت 90" بتقنيات معالجة جديدة

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وأكد ، رئيس قطاع المستهلكين، أن الشركة لا تزال تواجه قيوداً في توريد الرقائق المتطورة بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية داخل . أطلقت شركة " " رسمياً هاتفها الذكي الجديد "ميت 90"، معتمدة على نظام التشغيل الخاص بها وبنية رقائق إعادة التصميم لتعزيز الأداء في مواجهة الأميركية على شحنات أشباه الموصلات.وأكد ، رئيس قطاع المستهلكين، أن الشركة لا تزال تواجه قيوداً في توريد الرقائق المتطورة بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية داخل .

ويُمثل إطلاق السلسلة الجديدة خلفاً لفئة "ميت 80"، واختباراً حقيقياً لقدرة "هواوي" على التطوير من دون التقنيات الغربية.



وتعمل الطرازات الفاخرة، وفي مقدمتها "ميت 90 "، بمعالج "كيرين 9050 برو" المعتمد على تقنية "لوجيك فولدينج"، التي أعلنت الشركة الاعتماد عليها مجدداً في إصداراتها المستقبلية لتحسين الأداء بنسبة 31%.

وتعمل هواتف السلسلة بنظام التشغيل "هارموني أو.إس 7" الخالي تماماً من نظام أندرويد والمطور كلياً داخل الشركة، حيث يؤمن التشغيل لأكثر من 450 ألف تطبيق وخدمة؛ ما يعزز استقلالية هواوي عن المنظومة الأميركية.

وتأثرت أسعار الإصدارات الجديدة بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات العالمية، حيث يبدأ سعر الطراز العادي من 5999 يواناً، وطراز "البرو" من 6999 يواناً، بينما يصل سعر طراز "ميت 90 برو " (سعة 512 جيجابايت) إلى 9999 يواناً (نحو 1491 دولاراً)، ليعكس توجه الشركة نحو الفئات الفاخرة لتغطية هوامش الربح. (إرم نيوز)