أوبن إيه آي ترصد حملة لنسخ نماذجها

أعلنت شركة " إيه آي" أنها تمكنت من رصد وتعطيل حملة منسقة حاول خلالها مشغلون استخراج الاستدلال المحمي من نماذج التابعة لها، وربطت الشركة مجموعة رئيسية من النشاط بشركة "مونشوت إيه آي" الناشئة، المطورة لنموذج "كيمي".وبحسب الشركة، بدأ النشاط في أوائل يوليو، قبل أن يرتفع بشكل حاد إلى 16 ألف طلب من أكثر من 4 آلاف مستخدم خلال يومين.وتمكنت "أوبن إيه آي" في نهاية المطاف من تحديد نشاط مرتبط بالحملة عبر مجموعة تضم أكثر من 15 ألف مستخدم، مؤكدة أنها أوقفت الحملة بالكامل بحلول 28 .وتأتي هذه النتائج بعد أسابيع من اتهام شركة "أنثروبيك" لعدد من مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين، من بينهم "مونشوت إيه آي" و" "، باستخدام نموذج "كلود" التابع لها سراً للمساعدة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

وتعكس هذه الوقائع مخاوف متزايدة لدى شركات الذكاء الاصطناعي من إمكانية استخدام المنافسين نماذجها لتطوير تقنيات منافسة بصورة أسرع وأقل تكلفة.ووصفت "أوبن إيه آي" النشاط الأخير بأنه "التقطير التنافسي"، وهي عملية تُستخدم فيها مخرجات أو منطق أحد نماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة على تدريب نموذج آخر أو تحسينه.وقالت الشركة، إن استخلاص هذا المنطق يمكن أن يسمح لجهات أخرى باستنساخ قدرات متقدمة دون الحاجة إلى الاستثمار بالمستوى نفسه في تطوير النماذج الرائدة وحمايتها، معتبرة أن ذلك قد يشكل مخاطر محتملة على السلامة والأمن القومي.وأكدت "أوبن إيه آي" أن المشغلين لم يخترقوا أنظمة التشفير الخاصة بها أو قواعد بياناتها أو محادثات المستخدمين المخزنة. وبدلاً من ذلك، قاموا بالتلاعب بالتفاعلات مع نماذج الشركة في محاولة لإعادة إنتاج عمليات التفكير الخفية وجعلها مرئية للمستخدم.وأوضحت الشركة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جميع المشغلين المشاركين في النشاط مرتبطين بجهة واحدة، لكنها ربطت مجموعة رئيسية من النشاط بأفراد مرتبطين بشركة "مونشوت إيه آي". (إرم نيوز)