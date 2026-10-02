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الصين ترسم المريخ بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
02-10-2026 | 05:00
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تعمل الصين على إعداد خريطة جيولوجية شاملة لسطح المريخ، من المقرر إنجازها بحلول نهاية عام 2028، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات والصور التي جمعتها المهمات الفضائية.
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وبحسب الأكاديمية الصينية للعلوم، ستجمع الخريطة بيانات مهمة "تيانوين-1" مع مصادر دولية، تشمل الصور والقياسات الطيفية والرادارية وبيانات الجاذبية والمجالات المغناطيسية، فيما سيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد المعادن وتصنيف التكوينات الجيولوجية على سطح الكوكب.

وسيستفيد المشروع أيضاً من بيانات المركبة الجوالة "تشو رونغ"، التي قدمت مؤشرات إلى وجود محيط قديم على المريخ قبل نحو 3.5 مليار سنة، إضافة إلى أدلة محتملة على فيضانات حدثت في مراحل لاحقة.

ويتزامن إعداد الخريطة مع استعداد الصين لإطلاق مهمة "تيانوين-3" عام 2028، والتي تستهدف جمع ما لا يقل عن 500 غرام من عينات المريخ وإعادتها إلى الأرض بحلول نحو عام 2031، على أن تساعد الخريطة في دراسة تاريخ الكوكب واختيار مواقع الهبوط والاستكشاف مستقبلاً.
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