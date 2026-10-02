الصين ترسم المريخ بالذكاء الاصطناعي

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تعمل على إعداد خريطة جيولوجية شاملة لسطح ، من المقرر إنجازها بحلول نهاية عام 2028، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات والصور التي جمعتها المهمات الفضائية.وبحسب ، ستجمع الخريطة بيانات مهمة "تيانوين-1" مع مصادر دولية، تشمل الصور والقياسات الطيفية والرادارية وبيانات الجاذبية والمجالات المغناطيسية، فيما سيُستخدم لتحديد وتصنيف التكوينات الجيولوجية على سطح الكوكب.وسيستفيد المشروع أيضاً من بيانات المركبة الجوالة "تشو رونغ"، التي قدمت مؤشرات إلى وجود محيط قديم على المريخ قبل نحو 3.5 مليار سنة، إضافة إلى أدلة محتملة على فيضانات حدثت في مراحل لاحقة.ويتزامن إعداد الخريطة مع استعداد الصين لإطلاق مهمة "تيانوين-3" عام 2028، والتي تستهدف جمع ما لا يقل عن 500 غرام من عينات المريخ وإعادتها إلى الأرض بحلول نحو عام 2031، على أن تساعد الخريطة في دراسة تاريخ الكوكب واختيار مواقع الهبوط والاستكشاف مستقبلاً.