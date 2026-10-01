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لماذا لا يشحن هاتفك بالسرعة المتوقعة؟

Lebanon 24
01-10-2026 | 23:00
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لماذا لا يشحن هاتفك بالسرعة المتوقعة؟
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لا يعني استخدام شاحن بقدرة 65 أو 100 واط أن الهاتف سيحصل على هذه القدرة كاملة، إذ تعتمد سرعة الشحن الفعلية على مجموعة عوامل، أبرزها الحد الأقصى الذي يستطيع الهاتف استقباله.
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فإذا كان الهاتف يدعم الشحن بقدرة 25 واط فقط، لن يؤدي توصيله بشاحن قدرته 65 واط إلى تجاوز هذا الحد. كما يتطلب الوصول إلى السرعة القصوى توافق الهاتف والشاحن والكابل مع بروتوكول الشحن المستخدم، مثل USB Power Delivery وPPS.

وقد يكون الكابل أيضاً سبباً في بطء الشحن، إذ تختلف قدرات كابلات USB-C، فيما يخفض الهاتف سرعة الشحن تدريجياً مع ارتفاع نسبة البطارية أو درجة حرارة الجهاز، بهدف حماية البطارية.

لذلك، لا تكفي القدرة المكتوبة على الشاحن لتحديد سرعة الشحن، بل تتوقف النتيجة على توافق الهاتف والشاحن والكابل، إضافة إلى حرارة الجهاز وحالة البطارية أثناء العملية.
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