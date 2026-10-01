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تكنولوجيا وعلوم

بعد تأخير دام 3 أسابيع.. 4 رواد وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية بسرعة قياسية!

Lebanon 24
01-10-2026 | 23:33
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بعد تأخير دام 3 أسابيع.. 4 رواد وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية بسرعة قياسية!
بعد تأخير دام 3 أسابيع.. 4 رواد وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية بسرعة قياسية! photos 0
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أعلنت وكالة أسوشيتد برس ان 4 رواد فضاء وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية، أمس الخميس، بعد رحلة استغرقت ثماني ساعات فقط، لتحقق بذلك أسرع وصول أميركي إلى المختبر المداري. 

وترأس المهمة، التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" لصالح وكالة ناسا، رائدة الفضاء جيسيكا واتكينز، لتصبح أول امرأة سوداء من أصول إفريقية تقود طاقما إلى المدار.
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وتُعد هذه الرحلة الثانية لواتكينز، عالمة الجيولوجيا التي عملت سابقا مع مركبة كيوريوسيتي على سطح المريخ، إلى المحطة، بعد إقامتها فيها عام 2022.

وقالت واتكينز عبر جهاز الاتصال اللاسلكي فور وصولها: "شكرا على هذه الرحلة الرائعة".

وجاء الإطلاق بعد تأخير دام 3 أسابيع لإصلاح نظام الوقود المتسرب في كبسولة دراجون، فيما هددت السحب الكثيفة صباح الخميس بوقف العد التنازلي، قبل أن تنقشع السماء وتصفو بما يكفي للسماح بالانطلاق من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية.

وينضم إلى واتكينز 3 رواد يخوضون تجربة السفر إلى الفضاء للمرة الأولى، وهم: لوك ديلاني من ناسا، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، وجوشوا كوتريك من كندا، وهو عقيد في القوات الجوية الملكية الكندية، وسيرجي تيترياتنيكوف من روسيا، وهو غواص سابق.

وسيحل الطاقم محل 4 رواد يعيشون في المختبر المداري منذ شباط الماضي، على أن تستمر إقامتهم 6 أشهر. 

وتُعد هذه الرحلة هي الثالثة عشرة التي تطلق فيها "سبيس إكس" طاقما لصالح ناسا، بدون احتساب الرحلة التجريبية التي جرت عام 2020.

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الفضاء الدولي

وكالة ناسا

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