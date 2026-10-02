لمعالجة ثغرة أمنية.. آبل تطلق تحديثا عاجلا

أصدرت شركة آبل تحديثا أمنيا عاجلا لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، بهدف معالجة ثغرة أمنية قد تسمح للمهاجمين بتشغيل برمجيات خبيثة عبر ملف مصمم خصيصا لذلك، ودعت المستخدمين إلى تثبيته.

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ويحمل التحديث رقم iOS 26.7.1، ويتوفر لهواتف "آيفون 11" والطرازات الأحدث التي تعمل بإصدارات أقدم من نظام iOS.وتؤثر الثغرة على مكون "CoreGraphics" المسؤول عن معالجة وعرض الصور والرسوميات على أجهزة "آيفون" و"آيباد".وأفادت آبل بأن الثغرة ربما استُغلت في "هجوم متطور للغاية استهدف أفرادا محددين"، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم، وهو نمط استهداف قد يشير إلى احتمال استخدام برمجيات تجسس لمراقبة الأجهزة وجمع المعلومات منها.ويمكن تثبيت التحديث عبر فتح "الإعدادات"، ثم اختيار "عام" و"تحديث البرامج"، والضغط على "تنزيل وتثبيت" أو "تحديث الآن"، مع نصح المستخدمين قبل ذلك بأخذ نسخة احتياطية من البيانات، وتوصيل الهاتف بالشاحن، والاتصال بشبكة Wi-Fi موثوقة.كما أصدرت آبل تحديث iPadOS 26.7.1 لعدد من طرازات "آيباد"، من بينها iPad Pro مقاس 11 بوصة و12.9 بوصة، وiPad Air من الجيل الثالث والإصدارات الأحدث، و"آيباد" من الجيل الثامن والإصدارات الأحدث، وiPad mini من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث.وفي تحديث منفصل، أطلقت الشركة نظام iOS 27.0.1 لهواتف "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 "، لمعالجة عدد من المشكلات البرمجية التي ظهرت بعد طرح هذه الأجهزة، إذ يعالج التحديث مشكلة كانت تتسبب في الهاتف تلقائيا بعد فشل نظام "فيس آي دي" (Face ID) في التحقق من هوية المستخدم، إلى جانب خلل قد يؤدي إلى ظهور ألوان غير طبيعية عند استخدام التكبير بمقدار مرتين في ظروف إضاءة معينة، كما يتضمن إصلاحا لمشكلة قد تؤدي إلى توقف شاشة اللمس عن الاستجابة عند فتح " " و" " في الوقت نفسه. (روسيا اليوم)