بعد 7 أشهر من طرحها.. سامسونغ ترفع أسعار سلسلة غلاكسي S26

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تستعد شركتا وسامسونغ لرفع أسعار هواتفهما الذكية، خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل أزمة الرقائق التي أثرت على ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة المستخدمة في الهواتف والإلكترونيات الاستهلاكية، خلال الفترة الماضية.وأفاد موقع Hans Economy الكوري، بأن أخطرت الموزعين المحليين في بأن أسعار جميع الأجهزة من عائلة هواتف S26 ستشهد زيادة بمعدل 149 ألف و600 وون (نحو 112 دولاراً) بداية من أول أكتوبر.وبعد الزيادة يرتفع سعر هاتف غلاكسي S26 من مليون و254 ألف وون (نحو 934 دولاراً) إلى مليون و403 ألاف و600 وون (نحو 1046 دولاراً)، فيما يرتفع سعر هاتف غلاكسي S26 بلس من نحو 1082 دولاراً إلى 1194 دولاراً، وهاتف جلاكسي S26 ألترا من نحو 1340 إلى 1451 دولاراً.