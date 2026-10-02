بعد 7 أشهر من طرحها.. سامسونغ ترفع أسعار سلسلة غلاكسي S26

تستعد شركتا هواوي
وسامسونغ لرفع أسعار هواتفهما الذكية، خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل أزمة الرقائق التي أثرت على ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة المستخدمة في الهواتف والإلكترونيات الاستهلاكية، خلال الفترة الماضية.
وأفاد موقع Hans Economy الكوري، بأن سامسونج
أخطرت الموزعين المحليين في كوريا الجنوبية
بأن أسعار جميع الأجهزة من عائلة هواتف جلاكسي
S26 ستشهد زيادة بمعدل 149 ألف و600 وون (نحو 112 دولاراً) بداية من أول أكتوبر.
وبعد الزيادة يرتفع سعر هاتف غلاكسي S26 من مليون و254 ألف وون (نحو 934 دولاراً) إلى مليون و403 ألاف و600 وون (نحو 1046 دولاراً)، فيما يرتفع سعر هاتف غلاكسي S26 بلس من نحو 1082 دولاراً إلى 1194 دولاراً، وهاتف جلاكسي S26 ألترا من نحو 1340 إلى 1451 دولاراً.
في سياق متصل توقع حساب مدون تقني صيني، يحمل اسم FixedFocus، في منشور على شبكة ويبو الصينية
، أن تشهد عائلة هواتف هواوي Mate 90 القادمة
، زيادة كبيرة في أسعارها.
وقال: "على أقل تقدير ستصيب الزيادة الإصدارات الرائدة من عائلة الهواتف الجديدة، Mate 90 Pro Max وMate 90 RS، بمعدل 1000 يوان (نحو 150 دولاراً).
وأوضح الحساب أن الهواتف القادمة من هواوي ستحصل على خيارات للذاكرة العشوائية تتراوح بين 12 جيجابايت وتصل 20 جيجابايت، بينما لم يذكر تفاصيل بشأن خيارات التخزين الداخلي أو ألوان الهواتف الجديدة. (الشرق)