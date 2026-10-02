اتصال من البنك؟ انتبه لهذه العلامات

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يلجأ المحتالون إلى انتحال صفة موظفي البنوك لإقناع الضحايا بالكشف عن بياناتهم المصرفية أو رموز التحقق، مستغلين أسلوب الاستعجال والخوف من وجود مشكلة في الحساب.ومن أبرز علامات الاحتيال أن يطلب المتصل كلمة المرور أو رمز التحقق المرسل إلى الهاتف أو بيانات البطاقة كاملة، وهي معلومات لا يُفترض مشاركتها عبر مكالمة هاتفية.وقد يستخدم المحتال معلومات شخصية عن الضحية أو يُظهر رقماً يبدو تابعاً للبنك لزيادة صدقية المكالمة، لذلك لا يكفي ظهور اسم المصرف أو رقمه على شاشة الهاتف للتأكد من هوية المتصل.وعند الشك، يُنصح بإنهاء المكالمة وعدم تنفيذ أي تحويل أو مشاركة بيانات، ثم التواصل مباشرة مع البنك باستخدام الرقم الرسمي الموجود على بطاقتك أو عبر تطبيقه وموقعه الرسمي.كما تشكل محاولة دفع المستخدم إلى اتخاذ قرار سريع، أو التهديد بإغلاق الحساب، أو طلب تحويل الأموال إلى حساب آخر، إشارات تستدعي الحذر قبل تنفيذ أي خطوة.