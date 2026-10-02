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بعد 7 أشهر فقط.. سامسونغ ترفع أسعار Galaxy S26

Lebanon 24
02-10-2026 | 15:34
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بعد 7 أشهر فقط.. سامسونغ ترفع أسعار Galaxy S26
بعد 7 أشهر فقط.. سامسونغ ترفع أسعار Galaxy S26 photos 0
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رفعت شركة سامسونغ أسعار معظم هواتف سلسلة "galaxy S26"، بعد نحو سبعة أشهر فقط على طرحها في الأسواق، في خطوة تأتي وسط ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة المستخدمة في الهواتف الذكية.
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وشملت الزيادة هواتف "Galaxy S26" و"S26+" و"S26 Ultra"، إذ ارتفعت أسعار معظم الطرازات في الولايات المتحدة بنحو 100 دولار، بينما وصلت الزيادة في نسخة "S26 Ultra" بسعة 1 تيرابايت إلى 200 دولار. وبذلك أصبح سعر النسخة الأساسية من "S26" يبدأ من نحو 1000 دولار، فيما يبدأ "S26 Ultra" من 1400 دولار.

وطبقت الشركة زيادات مماثلة في كوريا الجنوبية وأسواق أخرى، في وقت تواجه فيه صناعة الهواتف ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، بالتزامن مع الطلب الكبير عليها من قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتكتسب الخطوة أهمية لكونها جاءت بعد أشهر فقط من إطلاق السلسلة، وهي فترة تشهد فيها الهواتف عادة عروضاً وتخفيضات تدريجية، بينما اتجهت سامسونغ هذه المرة إلى رفع أسعار أجهزتها الرائدة.
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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

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