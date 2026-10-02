على بُعد 63 سنة ضوئية.. كوكب بعيد يرسل إشارات راديوية

Advertisement

تمكن علماء فلك، للمرة الأولى، من رصد موجات راديو يُرجح أنها صادرة مباشرة من كوكب خارج المجموعة الشمسية، في اكتشاف قد يفتح باباً جديداً لدراسة المجالات المغناطيسية للكواكب البعيدة.وبحسب دراسة لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، رصد الباحثون إشارات متكررة من الكوكب الغازي "بيتا بيكتوريس بي"، الواقع على بعد نحو 63 سنة ضوئية من الأرض، وتبلغ كتلته نحو 12 ضعف كتلة المشتري.ويرجح العلماء أن الإشارات مرتبطة بظاهرة الشفق القطبي الناتجة عن تفاعل الجسيمات المشحونة مع المجال المغناطيسي للكوكب، مشيرين إلى أن قوة هذا المجال قد تصل إلى أكثر من 200 ضعف المجال المغناطيسي للمشتري.واستخدم فريق البحث مصفوفة "ميركات" المؤلفة من 64 تلسكوباً راديوياً في جنوب إفريقيا، وتمكن من فصل الإشارة الصادرة عن الكوكب عن الانبعاثات من نجمه، وهي النقطة التي تمنح الاكتشاف أهميته العلمية.ولا تمثل الإشارة دليلاً على وجود حياة، إلا أن تأكيد النتائج قد يوفر للعلماء وسيلة جديدة لدراسة الكواكب خارج المجموعة الشمسية وخصائص مجالاتها المغناطيسية وبيئاتها الفضائية.