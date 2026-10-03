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تكنولوجيا وعلوم

بعد 7 أشهر فقط من طرحه.. غوغل ترفع سعر هاتف "بيكسل 10 أيه"!

Lebanon 24
03-10-2026 | 04:00
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بعد 7 أشهر فقط من طرحه.. غوغل ترفع سعر هاتف بيكسل 10 أيه!
بعد 7 أشهر فقط من طرحه.. غوغل ترفع سعر هاتف بيكسل 10 أيه! photos 0
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قامت شركة  "غوغل" برفع سعر هاتفها الذكي منخفض التكلفة بيكسل 10 أيه بمقدار 100 دولار إلى 599 دولارا بعد 7 أشهر فقط من طرحه. 
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ويعتبر قرار زيادة السعر أحد مثال على ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والإلكترونيات بشكل عام نتيجة ارتفاع تكلفة الرقائق المستخدمة فيها.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الهواتف الذكية تشهد ارتفاعا في ظل استمرار نقص رقائق الذاكرة، الذي يؤثر على مختلف الإلكترونيات الاستهلاكية.

ورفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية خلال الأسبوع الحالي أسعار معظم هواتفها من طراز غالاكسي إس 26 بمقدار 100 دولار. 

كما جاءت أسعار هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس اللتين طرحتهما الشركة في الشهر الماضي أعلى من أسعار الطرز السابقة، في الوقت الذي رفعت فيه آبل  أسعار الطرز الأقدم من هاتف آيفون.

ويعتمد هاتف بيكسل 10 أيه منخفض التكلفة ، الذي جاء بتحسينات محدودة مقارنة بالهاتف بيكسل 9أيه،  على معالج تنسور جيه4 من جوجل، الذي تم إطلاقه منذ عامين.

في المقابل، تضم أجهزة سلسلة بيكسل 11  الرائدة من الشركة أحدث معالجاتها، مما يوفر مواصفات وأداء للكاميرا أفضل بشكل ملحوظ. وتبدأ أسعار هذه الطرازات من 899 دولارا وتصل إلى 1899 دولارا للهاتف بيكسل 11 برو القابل للطي الأساسي. (إرم نيوز)
 
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