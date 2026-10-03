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تكنولوجيا وعلوم

كاميرا بلا فيديو من آبل.. كيف ستراقب منزلك؟

Lebanon 24
03-10-2026 | 06:30
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كاميرا بلا فيديو من آبل.. كيف ستراقب منزلك؟
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تعمل شركة آبل على تطوير كاميرا أمنية منزلية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة ما يحدث داخل المنزل ومحيطه، لكن من دون تسجيل مقاطع فيديو يمكن للمستخدم مشاهدتها أو تخزينها.
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وبحسب مارك غورمان، الصحفي المتخصص في أخبار آبل لدى "بلومبرغ"، تحمل الكاميرا داخلياً الاسم الرمزي "J450"، وقد تكون جزءاً من منظومة جديدة للمنزل الذكي تعمل الشركة على تطويرها.

وتتميز الكاميرا بتصميم أسطواني صغير ومعدل إطارات منخفض للغاية، ما يعني أنها لن تعمل ككاميرات المراقبة التقليدية التي تسجل الفيديو بصورة متواصلة. وبدلاً من ذلك، ستعتمد على مستشعر للصور والذكاء الاصطناعي لتحليل ما يجري في محيطها مباشرة.

ومن المتوقع أن تتم عمليات المعالجة داخل الجهاز نفسه، من دون الحاجة إلى إرسال الصور إلى خوادم خارجية، في خطوة تعزز خصوصية المستخدمين. ويمكن للكاميرا، على سبيل المثال، رصد دخول شخص إلى إحدى الغرف والتعرف إلى الوجوه.

لكن اللافت أن المستخدم لن يتمكن من مشاهدة تسجيلات مرئية أو حفظها، إذ ستقدم الكاميرا أوصافاً نصية للأحداث التي ترصدها بدلاً من الفيديو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي آبل لتوسيع منظومتها للمنزل الذكي، وسط تقارير عن تطويرها مركز تحكم منزلياً جديداً. وقد تشكل الكاميرا جزءاً من هذه المنظومة، مع تركيز على الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات محلياً وتقليل تخزين التسجيلات المرئية.

وتوفر آبل حالياً عبر منظومة "HomeKit Secure Video" ميزة لرصد النشاط من دون الاحتفاظ بالتسجيلات، لكن المشروع الجديد قد يوسع هذا المفهوم عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم الأحداث وتحويلها إلى أوصاف نصية.
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الذكاء الاصطناعي

مارك غورمان

بلومبرغ

أخبار

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تركي

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