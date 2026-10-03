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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تطلق ميزة جديدة.. هاتفك يصف لك ما يراه

Lebanon 24
03-10-2026 | 08:00
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أطلقت شركة "غوغل" ميزة جديدة تحمل اسم "الرؤية الموجّهة" (Guided Vision) ضمن خدمة Gemini Live، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على فهم محيطهم عبر أوصاف صوتية فورية لما تلتقطه كاميرا الهاتف.
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وتتوفر الميزة على أجهزة أندرويد المتوافقة مع Gemini Live، إذ يمكن للمستخدم مشاركة الكاميرا مع Gemini وطلب وصف الأشياء الموجودة أمامه، أو تحديد عناصر معينة، أو قراءة النصوص والتفاصيل الصغيرة.

كذلك، تتيح "الرؤية الموجّهة" طرح أسئلة متابعة حول ما تراه الكاميرا. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من Gemini العثور على منتج معين، ثم قراءة تاريخ انتهاء صلاحيته.

وفي حال كان العنصر المطلوب خارج إطار الكاميرا، يقدم Gemini إرشادات صوتية تساعد المستخدم على تحريك الهاتف وتوجيهه نحو المكان الصحيح.

وتتوفر الميزة أيضاً عبر خدمة Google TalkBack المخصصة لتسهيلات الاستخدام في أندرويد، مع إمكانية إعداد اختصار للوصول إليها على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 9 أو الإصدارات الأحدث.

وتشبه الميزة خدمة VoiceOver Live Recognition التي توفرها آبل على هواتف آيفون، إذ تهدف إلى تسهيل التعرف إلى الأشياء وفهم البيئة المحيطة بالأشخاص الذين يعانون ضعف البصر.

لكن "غوغل" تحذر من استخدام "الرؤية الموجّهة" في الملاحة أو اكتشاف العوائق أو إرشادات الحركة الآمنة، مؤكدة أنها لا تشكل بديلاً عن العصا البيضاء أو وسائل المساعدة المخصصة للتنقل.
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