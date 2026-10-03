"غوغل" تطلق ميزة جديدة.. هاتفك يصف لك ما يراه

Advertisement

وتتوفر الميزة على أجهزة أندرويد المتوافقة مع Gemini Live، إذ يمكن للمستخدم مشاركة الكاميرا مع Gemini وطلب وصف الأشياء الموجودة أمامه، أو تحديد عناصر معينة، أو قراءة النصوص والتفاصيل الصغيرة.كذلك، تتيح "الرؤية الموجّهة" طرح أسئلة متابعة حول ما تراه الكاميرا. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من Gemini العثور على منتج معين، ثم قراءة تاريخ انتهاء صلاحيته.وفي حال كان العنصر المطلوب خارج إطار الكاميرا، يقدم Gemini إرشادات صوتية تساعد المستخدم على تحريك الهاتف وتوجيهه نحو المكان الصحيح.وتتوفر الميزة أيضاً عبر خدمة Google TalkBack المخصصة لتسهيلات الاستخدام ، مع إمكانية إعداد اختصار للوصول إليها على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 9 أو الإصدارات الأحدث.وتشبه الميزة خدمة VoiceOver Live Recognition التي توفرها آبل على هواتف آيفون، إذ تهدف إلى تسهيل التعرف إلى الأشياء وفهم البيئة المحيطة بالأشخاص الذين يعانون ضعف البصر.لكن "غوغل" تحذر من استخدام "الرؤية الموجّهة" في الملاحة أو اكتشاف العوائق أو إرشادات الحركة الآمنة، مؤكدة أنها لا تشكل بديلاً عن العصا البيضاء أو وسائل المساعدة المخصصة للتنقل.