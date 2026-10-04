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تكنولوجيا وعلوم

كلمات مرورك قد تكون مسرّبة.. هاتفك يستطيع كشفها

Lebanon 24
04-10-2026 | 02:00
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كلمات مرورك قد تكون مسرّبة.. هاتفك يستطيع كشفها
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قد تكون إحدى كلمات المرور التي تستخدمها للبريد الإلكتروني أو مواقع التسوق أو حسابات التواصل قد ظهرت سابقاً ضمن تسريب بيانات من دون أن تعرف ذلك، لكن هواتف آيفون وأندرويد تتضمن أدوات تساعد على اكتشاف هذه المشكلة.
 
وبحسب تقرير نُشر مؤخراً، تستطيع أجهزة آيفون تنبيه المستخدم عندما تظهر إحدى كلمات المرور المحفوظة ضمن تسريبات معروفة، كما يمكنها رصد كلمات المرور الضعيفة أو التي يعاد استخدامها في أكثر من حساب.
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وتقدم "غوغل" وظيفة مشابهة من خلال Google Password Manager وميزة Password Checkup، التي تفحص كلمات المرور المحفوظة وتنبه المستخدم إلى المخترقة أو الضعيفة أو المكررة.
 
وتكمن خطورة إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في أن تسريبها من خدمة واحدة قد يتيح للمهاجم تجربتها على البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل والخدمات الأخرى.
 
ولذلك، افحص كلمات المرور المحفوظة على هاتفك، وغيّر أي كلمة تظهر على أنها مخترقة، وتجنب استخدام كلمة المرور نفسها لأكثر من حساب. ومن الأفضل أيضاً استخدام مفاتيح المرور Passkeys عندما تكون متاحة. (Metapress)
 
 
 
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