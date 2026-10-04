بعد 15 عامًا.. آبل تغيّر طريقة فتح الإشعارات في iOS 27

بعد 15 عامًا من استخدام الحركة نفسها تقريبًا للوصول إلى الإشعارات، قررت آبل تغيير واحدة من أكثر العادات رسوخًا لدى مستخدمي آيفون وآيباد مع نظام التشغيل iOS 27.
منذ إطلاق iOS 5 عام 2011، كان مركز الإشعارات
يُفتح بالسحب إلى أسفل من الحافة العلوية للشاشة، ليجمع تنبيهات التطبيقات في مكان واحد. لكن مع iOS 27، أعادت آبل توزيع مناطق السحب على الشاشة، في تغيير يرتبط مباشرة بإطلاق تجربة «siri
AI» الجديدة.
وعند تفعيل siri ai
، يؤدي السحب إلى أسفل من منتصف الحافة العلوية إلى تشغيل سيري بدلًا من فتح مركز الإشعارات. وتستحوذ سيري بذلك على الجزء الأكبر من الحافة العلوية للشاشة، في محاولة من آبل لجعل الوصول إلى مساعدها الذكي أسرع وأكثر حضورًا في الاستخدام اليومي.
أما الإشعارات فلم تختفِ، وإنما انتقلت إلى مكان جديد؛ إذ أصبح الوصول إلى مركز الإشعارات يتم عبر السحب من الزاوية العلوية اليسرى. كما غيّرت آبل حركة ظهور الإشعارات لتأتي من الجهة اليسرى، بما يتوافق مع منطقة السحب الجديدة.
وهذا يعني أن مستخدم الآيفون الذي اعتاد تلقائيًا وضع إصبعه في منتصف أعلى الشاشة لرؤية إشعاراته سيجد نفسه أمام سلوك مختلف. المشكلة هنا ليست في صعوبة الحركة الجديدة، وإنما في تغيير ما يسمى «الذاكرة العضلية»؛ أي الحركات التي ينفذها المستخدم تلقائيًا بعد سنوات
من التكرار.
وتعود جذور هذه العادة إلى iOS 5، عندما قدمت آبل مركز الإشعارات لأول مرة كنظام موحد لجمع تنبيهات التطبيقات، وكان الوصول إليه يتم بالسحب من أعلى الشاشة.
وبحسب 9to5Mac، باتت آبل تمنح سيري مساحة أكبر بكثير على الحافة العلوية، بينما أصبح مركز الإشعارات منطقة أصغر في الزاوية. وعلى أجهزة آيباد، عدّلت الشركة التصميم خلال الإصدارات التجريبية لتجعل مناطق الإشعارات ومركز التحكم أكثر وضوحًا وتوازنًا.
ولا يبدو أن هناك خيارًا في الإعدادات لإيقاف حركة تشغيل Siri AI من منتصف الحافة العلوية مع الإبقاء على الطريقة القديمة لفتح الإشعارات. وبالتالي، أمام المستخدمين خياران عمليًا: الاعتياد على السحب من الزاوية اليسرى، أو تعطيل تجربة Siri AI إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالسلوك القديم.
وتكشف هذه الخطوة شيئًا أكبر من مجرد تغيير حركة على الشاشة؛ فآبل تحاول منح سيري الذكية مكانًا أكثر مركزية في استخدام الآيفون، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بحركة اعتاد عليها المستخدمون منذ إطلاق مركز الإشعارات قبل نحو 15 عامًا. (إرم نيوز)