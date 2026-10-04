بعد 15 عامًا.. آبل تغيّر طريقة فتح الإشعارات في iOS 27

Advertisement

بعد 15 عامًا من استخدام الحركة نفسها تقريبًا للوصول إلى الإشعارات، قررت آبل تغيير واحدة من أكثر العادات رسوخًا لدى مستخدمي آيفون وآيباد مع نظام التشغيل iOS 27.منذ إطلاق iOS 5 عام 2011، كان يُفتح بالسحب إلى أسفل من الحافة العلوية للشاشة، ليجمع تنبيهات التطبيقات في مكان واحد. لكن مع iOS 27، أعادت آبل توزيع مناطق السحب على الشاشة، في تغيير يرتبط مباشرة بإطلاق تجربة « AI» الجديدة.وعند تفعيل ، يؤدي السحب إلى أسفل من منتصف الحافة العلوية إلى تشغيل سيري بدلًا من فتح مركز الإشعارات. وتستحوذ سيري بذلك على الجزء الأكبر من الحافة العلوية للشاشة، في محاولة من آبل لجعل الوصول إلى مساعدها الذكي أسرع وأكثر حضورًا في الاستخدام اليومي.أما الإشعارات فلم تختفِ، وإنما انتقلت إلى مكان جديد؛ إذ أصبح الوصول إلى مركز الإشعارات يتم عبر السحب من الزاوية العلوية اليسرى. كما غيّرت آبل حركة ظهور الإشعارات لتأتي من الجهة اليسرى، بما يتوافق مع منطقة السحب الجديدة.وهذا يعني أن مستخدم الآيفون الذي اعتاد تلقائيًا وضع إصبعه في منتصف أعلى الشاشة لرؤية إشعاراته سيجد نفسه أمام سلوك مختلف. المشكلة هنا ليست في صعوبة الحركة الجديدة، وإنما في تغيير ما يسمى «الذاكرة العضلية»؛ أي الحركات التي ينفذها المستخدم تلقائيًا من التكرار.وتعود جذور هذه العادة إلى iOS 5، عندما قدمت آبل مركز الإشعارات لأول مرة كنظام موحد لجمع تنبيهات التطبيقات، وكان الوصول إليه يتم بالسحب من أعلى الشاشة.