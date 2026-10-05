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تكنولوجيا وعلوم

رسمياً.. غوغل تبدأ تقييد تثبيت التطبيقات الخارجية في أندرويد

Lebanon 24
05-10-2026 | 01:03
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رسمياً.. غوغل تبدأ تقييد تثبيت التطبيقات الخارجية في أندرويد
رسمياً.. غوغل تبدأ تقييد تثبيت التطبيقات الخارجية في أندرويد photos 0
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بدأت شركة  غوغل تطبيق نظام جديد للتحقق من هويات مطوري تطبيقات أندرويد في أربع دول، تمهيدًا لتوسيع القيود الجديدة على تثبيت التطبيقات من خارج متجر "غوغل بلاي" عالميًا خلال عام 2027.
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وسيحتاج مستخدمو الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 7 أو الإصدارات الأحدث إلى تفعيل إعداد جديد ضمن خيارات المطور، ثم الانتظار 24 ساعة قبل تثبيت تطبيق من مطوّر غير مسجّل لدى غوغل.

وتشمل المرحلة الحالية البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، إذ أطلقت غوغل نظام التحقق عبر 7 متاجر لتطبيقات أندرويد، في خطوة تمهّد لتغيير طريقة تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثّقة.

وسيتمكن مستخدمو التطبيقات التابعة لمطورين أو فرق تطوير خضعت للتحقق لدى غوغل، من تثبيتها بصورة طبيعية، كما هو الحال حاليًا.

ولا تقتصر منظومة أندرويد على "غوغل بلاي"، بل تمتد لتشمل متاجر أخرى مثل متاجر تطبيقات سامسونغ غالاكسي وهونر وأوبو وشاومي وغيرها، بحسب "aitnews".

وتقول غوغل إن إجراءات التحقق الجديدة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال المرتبطة بالتطبيقات الخبيثة، بالإضافة إلى مواجهة أساليب احتيال طويلة الأمد قد تبدأ بتطبيق موثوق، ثم تغيّر ملكيته أو سلوكه لاحقًا دون علم المستخدم.

ولا تعني تلك الخطوة حظر تثبيت التطبيقات من خارج المتاجر، بل تفرض في الوقت الحالي عملية إضافية للتحقق من هوية المطور قبل السماح بتثبيت التطبيقات غير الموثقة. (إرم نيوز) 
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