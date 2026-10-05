إعداد خفي يستنزف بطارية آيفون

قد يلاحظ مستخدمو آيفون انخفاض مستوى البطارية خلال اليوم، حتى من دون استخدام الهاتف بشكل مكثف، بينما تعمل بعض التطبيقات في الخلفية وتستهلك جزءًا من الطاقة، ومن بين الإعدادات التي يمكن مراجعتها في هذه الحالة ميزة "تحديث التطبيقات في الخلفية" (Background App Refresh).



تسمح هذه الميزة للتطبيقات بتحديث محتواها في الخلفية، حتى عندما لا تكون مفتوحة أمام المستخدم، وبدلًا من انتظار تشغيل التطبيق حتى يجلب أحدث البيانات، يمكنه تنفيذ عمليات تحديث مسبقًا، وهو ما قد يؤدي إلى استهلاك إضافي للبطارية والبيانات، بحسب طبيعة التطبيقات المستخدمة.

Advertisement

ووفق تقرير نشره موقع BGR، يلجأ بعض مستخدمي آيفون إلى تعطيل الميزة عندما تكون أولوية المستخدم هي إطالة عمر البطارية، لكن تعطيلها بالكامل ليس بالضرورة الخيار الأفضل للجميع، إذ يمكن التحكم فيها لكل تطبيق على حدة.



ولإيقافها، افتح الإعدادات، ثم انتقل إلى عام، وبعدها اختر تحديث التطبيقات في الخلفية. ويمكنك من هناك تعطيل الميزة بالكامل أو اختيار التطبيقات التي يُسمح لها بالتحديث في الخلفية، والإبقاء فقط على التطبيقات التي تحتاج إلى تحديث محتواها باستمرار.



ولا يعني تعطيل الميزة أن التطبيقات ستتوقف عن العمل، لكنها قد لا تحدّث محتواها إلا عند فتحها أو استخدامها. لذلك، تريد الحفاظ على البطارية دون التأثير بشكل كبير على تجربة الاستخدام، فمن الأفضل إيقافها عن التطبيقات غير المهمة بدلًا من تعطيلها لكل التطبيقات.

كما يتيح آيفون للمستخدم معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة من خلال الإعدادات، والبطارية، وهي خطوة مفيدة قبل تغيير أي إعداد؛ فقد يكون سبب استنزاف البطارية تطبيقًا محددًا أو نشاطًا آخر يعمل على الهاتف.



وبذلك، فإن مراجعة تحديث التطبيقات في الخلفية يمكن أن تكون واحدة من الخطوات البسيطة لتقليل النشاط غير الضروري خلف الكواليس، خصوصًا على الأجهزة التي تعاني بالفعل من انخفاض سريع في مستوى البطارية. (إرم نيوز)