خرائط غوغل دون إنترنت.. ما مدة صلاحيتها وكيف تستخدمها؟

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وبحسب تقرير لموقع BGR، تبقى الخرائط المحفوظة للاستخدام دون متاحة لمدة تصل إلى عام، قبل أن تنتهي صلاحيتها إذا لم تُحدَّث.وتسمح الميزة للمستخدم بتنزيل المنطقة التي يحتاج إليها مسبقًا، ثم البحث عن الأماكن والتنقل داخلها حتى عند انقطاع الإنترنت، ما يجعلها مفيدة خلال الرحلات الجوية أو في المناطق ضعيفة التغطية أو عند ارتفاع كلفة بيانات الهاتف.كما يمكن لخرائط غوغل تحديث الخرائط المحفوظة تلقائيًا قبل انتهاء صلاحيتها، شرط توفر اتصال بالإنترنت، ما يساعد على إبقائها محدثة دون الحاجة إلى إعادة تنزيلها يدويًا.ولتفعيل الميزة، يفتح المستخدم Google Maps، ويبحث عن المنطقة المطلوبة، ثم يختار تنزيل الخريطة للاستخدام دون اتصال. ويمكن لاحقًا إدارة الخرائط المحفوظة من قسم الخرائط غير المتصلة، سواء لتحديثها أو حذفها.ومع ذلك، لا توفر الخرائط غير المتصلة جميع وظائف التطبيق، إذ تغيب بعض الخدمات التي تحتاج إلى اتصال مباشر، مثل حركة المرور الفورية وبعض المعلومات المتغيرة عن الأماكن.لذلك، يُنصح بتنزيل الخريطة وتحديثها قبل السفر، خصوصًا عند التوجه إلى منطقة يُحتمل فيها انقطاع الإنترنت.