"Mate 90" يصل رسمياً.. هواوي تكشف عن هاتفها الجديد

أطلقت هاتفها الجديد "Mate 90" في السوق ، ضمن أحدث سلسلة من هواتفها الرائدة، معتمدة على معالج "Kirin 9030" ونظام التشغيل "HarmonyOS 7"، في خطوة تعكس استمرار الشركة في تطوير منظومتها التقنية الخاصة.

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ويأتي الهاتف بشاشة "OLED" قياس 6.75 بوصات، بمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 ، مع ذاكرة عشوائية سعة 12 غيغابايت وخيارات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى تيرابايت واحد.

ويضم "Mate 90" ثلاث كاميرات خلفية، أبرزها الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 40 ميغابكسل وأخرى للتقريب بدقة 50 ميغابكسل، مع تقريب بصري يصل إلى 4 مرات ورقمي يصل إلى 100 مرة.

وزودت الهاتف ببطارية سعة 6600 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط، كما يتمتع بمقاومة للماء والغبار وفق معياري "IP68" و"IP69".

ويمثل الهاتف خطوة جديدة في توجه هواوي نحو الاعتماد بصورة أكبر على تقنياتها الخاصة، من المعالج إلى نظام التشغيل، في ظل القيود الأميركية المفروضة على وصولها إلى تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.