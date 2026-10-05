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قبل تسليم هاتفك للصيانة.. احمِ بياناتك بهذه الخطوات

Lebanon 24
05-10-2026 | 16:00
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قبل تسليم هاتفك للصيانة.. احمِ بياناتك بهذه الخطوات
قبل تسليم هاتفك للصيانة.. احمِ بياناتك بهذه الخطوات photos 0
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يحمل الهاتف صوراً ورسائل وحسابات وبيانات شخصية حساسة، ما يجعل تسليمه إلى مركز الصيانة خطوة تستدعي بعض الاحتياطات لحماية الخصوصية ومنع الوصول غير الضروري إلى المحتوى.
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وتبدأ الخطوة الأهم بإنشاء نسخة احتياطية كاملة للبيانات والتأكد من نجاحها، تحسباً لمسح الجهاز أثناء عملية الإصلاح. كما توفر بعض هواتف سامسونغ وغوغل ميزة "وضع الصيانة" أو "وضع الإصلاح"، التي تتيح للفني فحص الجهاز مع إبقاء الصور والرسائل والملفات الشخصية بعيدة عن متناوله.
 
ويُنصح بعدم تسليم رمز فتح الهاتف أو كلمات مرور الحسابات إلى الفني، إضافة إلى إزالة شريحة الاتصال وبطاقة الذاكرة الخارجية، ومراجعة البطاقات ووسائل الدفع المخزنة على الجهاز قبل تسليمه.
 
وفي حال عدم توفر وضع مخصص للصيانة، يمكن التفكير في إعادة ضبط المصنع بعد حفظ نسخة احتياطية موثوقة، خصوصاً إذا كان الهاتف سيبقى لدى مركز الصيانة فترة طويلة.
 
وبعد استعادة الهاتف، يُفضل مراجعة الحسابات والتطبيقات وإعدادات الأمان والتأكد من عدم وجود تغييرات غير متوقعة، إلى جانب إعادة تفعيل ميزات الحماية التي ربما عُطلت قبل عملية الإصلاح.
 
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