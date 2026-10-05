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متفرقات

غوغل تطلق نموذجاً جديداً للمهام الأكثر تعقيداً

Lebanon 24
05-10-2026 | 23:00
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غوغل تطلق نموذجاً جديداً للمهام الأكثر تعقيداً
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أطلقت غوغل نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "Gemini 4 Argon"، الذي تصفه بأنه أحد أقوى نماذجها حتى الآن، مع التركيز على تنفيذ المهام الطويلة والمعقدة في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والبحث المتخصص.
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ومن أبرز قدرات النموذج رفع حد الإخراج إلى مليون رمز، مقارنة بـ64 ألفاً في النموذج السابق، ما يسمح له بتنفيذ عمليات طويلة والتعامل مع مشاريع برمجية وأبحاث متعددة المراحل ضمن المهمة الواحدة. وتقول غوغل إنها استخدمته في تصحيح الأخطاء وتصميم الخوارزميات ونقل قواعد برمجية ضخمة بين لغات مختلفة.
 
ولا تقتصر قدراته على البرمجة، إذ يستطيع تنفيذ مهام متخصصة في التمويل والقانون والضرائب، إلى جانب تحليل الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو الطويلة.
 
كما تركز غوغل على استخدام النموذج في الأمن السيبراني، إذ تقول إنه قادر على اكتشاف بعض الثغرات البرمجية والتحقق منها واقتراح إصلاحات لها. ولهذا السبب، بدأت الشركة إتاحته بصورة محدودة لمختبرين موثوقين ومتخصصين في الأمن السيبراني قبل توسيع نطاق استخدامه.
 
ولم تحدد غوغل حتى الآن موعداً للإطلاق العام الكامل، على أن تتوسع إتاحته تدريجياً للمطورين والشركات والمستخدمين.
 
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