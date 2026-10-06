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تكنولوجيا وعلوم

أبل تقترب من طرح أول MacBook بشاشة لمسية

Lebanon 24
06-10-2026 | 04:00
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تستعد شركة «أبل» لإجراء تغييرات واسعة على اثنين من أبرز أجهزتها، مع تطوير جيل جديد من macbook pro بشاشة OLED تدعم اللمس وتصميم أخف وزناً، بالتزامن مع استعداد الشركة لإطلاق شاشة OLED في iPad mini للمرة الأولى.

ولا تقتصر التغييرات المنتظرة في MacBook Pro على مكونات الجهاز وتصميمه، إذ تعمل «أبل» أيضاً على تحديث نظام macOS ليتيح دعم التحكم باللمس عبر الشاشة، في خطوة تنهي نهجاً اتبعته الشركة لسنوات، تمثل في الفصل الواضح بين تجربة استخدام حواسيب Mac وأجهزة iPad.

وبحسب «بلومبرغ»، أعادت «أبل» تصميم المكونات الداخلية لجهاز MacBook Pro الجديد، من خلال تصغير بعض الأجزاء وإعادة ترتيبها داخل الهيكل، ما ساعدها على تقليل وزن الجهاز بشكل ملحوظ.

ولم يكشف التقرير عن الوزن النهائي للجهاز، إلا أن خفض الوزن قد يكون أكثر أهمية في نسخة 16 بوصة، التي يبلغ وزن الجيل الحالي منها نحو 4.8 رطل، أي ما يقارب 2.18 كيلوجرام، مقارنة بنحو 3.3 رطل، أو 1.5 كيلوجرام، لجهاز MacBook Air بشاشة 15 بوصة.

أول MacBook بشاشة لمسية

 
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يُعد الانتقال إلى شاشات OLED من أبرز التغييرات المنتظرة في الجيل الجديد، إذ توفر هذه التقنية تبايناً أعلى وقدرة أفضل على عرض اللون الأسود مقارنة بتقنيات العرض المستخدمة حالياً في MacBook Pro.

إلا أن التغيير الأبرز يتمثل في إضافة دعم اللمس إلى الشاشة، للمرة الأولى في أجهزة «أبل» المحمولة.

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت في يناير 2023، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مهندسي «أبل» يعملون على مشروع لإضافة شاشات لمسية إلى أجهزة Mac. وفي أكتوبر 2025، كشفت الوكالة تفاصيل إضافية حول الجيل الجديد من MacBook Pro، الذي تطوره الشركة تحت الاسمين الرمزيين K114 وK116.

ورغم إضافة ميزة اللمس، لا تخطط «أبل» لتحويل MacBook Pro إلى جهاز هجين يجمع بين الحاسوب واللوحي، أو الاستغناء عن وسائل التحكم التقليدية. وسيحتفظ الجهاز بلوحة المفاتيح ولوحة التتبع Trackpad، بينما ستصبح الشاشة وسيلة إضافية للتفاعل مع التطبيقات والنظام.

كما تعمل الشركة على استخدام مفصلات أكثر قوة للشاشة، للتعامل مع الضغط الناتج عن لمسها وتقليل حركتها أثناء الاستخدام، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» في وقت سابق.

macOS يستعد لدعم اللمس

 

ويتطلب إدخال الشاشة اللمسية إجراء تغييرات تتجاوز تصميم الجهاز، إذ تعمل «أبل» على تجهيز نظام تشغيل حواسيبها للتعامل مع طريقة الإدخال الجديدة.

ووفقاً لـ«بلومبرغ»، يتضمن نظام macOS Golden Gate تغييرات مخصصة لدعم الإدخال باللمس، بينما تختبر الشركة أجهزة MacBook Pro الجديدة حالياً باستخدام إصدار macOS 27.2.

ويمثل هذا الأمر تحولاً في أسلوب تصميم macOS، الذي طُوّرت واجهته تاريخياً للاستخدام عبر مؤشر الفأرة أو Trackpad، على عكس iPadOS الذي صُمم منذ البداية للتفاعل المباشر بالأصابع.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن «أبل» تتجه إلى دمج macOS وiPadOS، إذ تشير المعلومات المتاحة إلى أن كل نظام سيحتفظ بهويته وطريقة استخدامه، مع استفادة Mac من بعض أساليب التفاعل التي ارتبطت لسنوات بأجهزة iPad وiPhone.

Dynamic Island بدلاً من Notch

 

وتعمل «أبل» أيضاً على إعادة تصميم الجزء العلوي من شاشة MacBook Pro، من خلال التخلي عن النتوء Notch المستخدم في الأجيال الحالية، واعتماد تصميم يستند إلى Dynamic Island.

ويتطلب هذا التغيير إجراء تعديلات برمجية في macOS للتعامل مع المساحة المحيطة بالكاميرا، إلا أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت Dynamic Island في أجهزة Mac ستوفر الوظائف التفاعلية نفسها الموجودة في هواتف iphone، أم ستقدم وظائف مختلفة تتناسب مع طبيعة نظام macOS.

OLED تصل إلى iPad mini

 

ولا يقتصر توسع «أبل» في استخدام شاشات OLED على حواسيب Mac، إذ تستعد الشركة أيضاً لإدخال هذه التقنية إلى الجيل الجديد من iPad mini.

وبحسب «بلومبرغ»، من المتوقع طرح الجهاز الجديد خلال الفترة الممتدة بين نهاية أكتوبر ونوفمبر، على أن يكون الانتقال من شاشة LCD إلى OLED أبرز التغييرات التي سيشهدها الجهاز اللوحي الصغير.

وتتيح شاشات OLED لكل بكسل إصدار الضوء بشكل مستقل، بدلاً من الاعتماد على إضاءة خلفية موحدة، وهو ما يوفر تبايناً أعلى ودرجات أعمق من اللون الأسود.

وكانت «أبل» قد بدأت بالفعل توسيع استخدام شاشات OLED في أجهزتها اللوحية مع iPad Pro، قبل استعدادها لنقل التقنية إلى iPad mini، بالتزامن مع وصولها إلى MacBook Pro.

وسيحصل iPad mini الجديد أيضاً على معالج أسرع، فيما تخطط «أبل» لنقل الكاميرا الأمامية المستخدمة في مكالمات FaceTime إلى الحافة الأفقية للجهاز، لتصبح في موضع أكثر ملاءمة عند استخدامه بالوضع الأفقي، في تعديل سبق أن اعتمدته الشركة في أجهزة أخرى ضمن عائلة iPad.

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