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تكنولوجيا وعلوم

آبل ضد سامسونغ... من يحسم معركة أقوى هاتف؟

Lebanon 24
06-10-2026 | 08:27
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آبل ضد سامسونغ... من يحسم معركة أقوى هاتف؟
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تضع آبل وسامسونغ أقوى هواتفهما في مواجهة مباشرة مع iphone 18 Pro Max وGalaxy S26 Ultra، في مقارنة تكشف اختلافاً واضحاً في فلسفة كل شركة، من التصميم والشاشة إلى الكاميرات والأداء والبطارية.

وبحسب مقارنة نشرها موقع "Neowin"، يأتي الهاتفان بشاشة قياس 6.9 بوصة، لكن iPhone 18 Pro Max يعتمد شاشة OLED بتقنية ProMotion ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، بينما يستخدم galaxy S26 Ultra شاشة Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويتفوق iPhone 18 Pro Max في السطوع الأقصى، الذي يصل إلى 3000 شمعة، مقابل 2600 شمعة في Galaxy S26 Ultra. كما حصل هاتف آبل على نسخة أصغر من "Dynamic Island"، بعد وضع بعض مكونات Face ID أسفل الشاشة.

في المقابل، يقدم Galaxy S26 Ultra ميزة "Privacy Display"، التي تضيق زاوية رؤية الشاشة من الجوانب لحماية المعلومات الحساسة من أعين الآخرين.

اختلاف كبير في الكاميرات

في التصوير، يعتمد iPhone 18 Pro Max على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميغابكسل، مع كاميرا رئيسية جديدة بفتحة عدسة متغيرة يمكنها الانتقال بين f/1.4 وf/4.0، ما يسمح بتوسيع الفتحة في الإضاءة المنخفضة أو للحصول على عمق ميدان أقل، وإغلاقها في ظروف الإضاءة الأفضل.

ويضم الهاتف أيضاً كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا تقريب منظاري بدقة 48 ميغابكسل مع تقريب بصري 4x، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 18 ميغابكسل.

أما Galaxy S26 Ultra، فيقدم نظاماً رباعياً يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة تقريب 3x بدقة 10 ميغابكسل، وكاميرا منظارية بدقة 50 ميغابكسل مع تقريب بصري 5x، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.

الأداء والتخزين

يعمل iPhone 18 Pro Max بشريحة A20 Pro المصنّعة بتقنية 2 نانومتر، بينما يعتمد Galaxy S26 Ultra على نسخة مخصصة من Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية 3 نانومتر.

ويأتي الهاتفان بذاكرة وصول عشوائي تبدأ من 12 غيغابايت، لكن آبل توفر خيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، مقابل 1 تيرابايت كحد أقصى في Galaxy S26 Ultra.

البطارية والشحن

وفي البطارية، يتفوق iPhone 18 Pro Max على الورق بسعة تصل إلى 5567 ميلي أمبير، مقابل 5000 ميلي أمبير في Galaxy S26 Ultra.

كما يدعم الهاتفان الشحن السلكي بقدرة 60 واط، لكن هاتف آبل يتفوق في الشحن اللاسلكي بقدرة 25 واط، مقابل 15 واط في هاتف سامسونغ.

أما من حيث التصميم، فإن Galaxy S26 Ultra أخف وأرق بشكل ملحوظ، إذ يبلغ وزنه نحو 214 غراماً وسماكته 7.9 ملم، مقابل 249 غراماً وسماكة 8.75 ملم لـiPhone 18 Pro Max.

وبذلك، يقدم كل هاتف نقاط قوة مختلفة: آبل تراهن على شريحة A20 Pro، والكاميرا الرئيسية ذات الفتحة المتغيرة، والبطارية والشحن اللاسلكي، بينما يمنح Galaxy S26 Ultra المستخدم كاميرا رئيسية بدقة أعلى، وتقريباً بصرياً أطول، وتصميماً أخف، إلى جانب قلم S Pen وميزة حماية الخصوصية للشاشة.

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