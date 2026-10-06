"Galaxy S27 Ultra" يخفي مفاجأة في الشحن... ما الجديد؟

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وبحسب تقرير نشره موقع "Tech Advisor"، سيحتفظ Galaxy S27 Ultra، وفق التسريب، بقدرة شحن تبلغ 60 واط، وهي القدرة نفسها التي يقدمها Galaxy S26 Ultra، لكن الهاتف الجديد قد يتمكن من الشحن بشكل أسرع بفضل تقنية محسّنة لإدارة الشحن.وتشير المعلومات التي نقلها الموقع عن المسرب Walle إلى أن Galaxy S27 Ultra سيتمكن من الحفاظ على قدرة تتراوح بين 55 و56 واط لفترة أطول خلال المرحلة الأولى من الشحن، ما قد يؤدي إلى تقليص مدة الشحن الإجمالية بنحو 2 إلى 3 في المئة مقارنة بالجيل السابق.وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر مع التسريبات التي تتحدث عن تزويد الهاتف ببطارية أكبر تبلغ سعتها نحو 5700 ميلي أمبير، مقارنة ببطارية 5000 ميلي أمبير في Galaxy S26 Ultra. وبالتالي، فإن الحفاظ على سرعة شحن أعلى لفترة أطول قد يساعد سامسونغ على تجنب زيادة زمن الشحن رغم ارتفاع سعة البطارية.وتختلف هذه الاستراتيجية عن النهج الذي تتبعه شركات صينية مثل Xiaomi وOppo، والتي تطرح هواتف بقدرات شحن تتجاوز 100 واط، لكن هذه القدرات القصوى لا تستمر عادة لفترة طويلة بسبب ارتفاع الحرارة.وبدلاً من ملاحقة أرقام أعلى، يبدو أن سامسونغ قد تركز على منح الهاتف فترة أطول عند مستوى الشحن المرتفع الذي يستطيع الوصول إليه، ما يحسن منحنى الشحن من دون تغيير الحد البالغ 60 واط.ويشير التسريب إلى أن التحسن المتوقع سيكون محدوداً، إذ قد لا يتجاوز 2 إلى 3 في المئة، لكنه قد يكون لافتاً بالنظر إلى زيادة سعة البطارية المتوقعة.وكان Galaxy S26 Ultra قد رفع قدرة الشحن إلى 60 واط، بقيت فيها هواتف سامسونغ الرائدة عند سرعات أقل، فيما تشير المعلومات الحالية إلى أن الشركة قد تختار في الجيل المقبل تحسين الاستفادة من القدرة الحالية بدلاً من رفعها مجدداً.ولا تزال هذه المعلومات ضمن نطاق التسريبات، ومن المتوقع أن تكشف سامسونغ مزيداً من التفاصيل عن سلسلة Galaxy S27 قبل إطلاقها المرتقب مطلع العام المقبل.