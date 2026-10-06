تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ماذا يستطيع صاحب شبكة "واي فاي" معرفته عنك؟

Lebanon 24
06-10-2026 | 14:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ماذا يستطيع صاحب شبكة واي فاي معرفته عنك؟
ماذا يستطيع صاحب شبكة واي فاي معرفته عنك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يكشف الاتصال بشبكات "واي فاي" عن مجموعة من المعلومات التقنية الخاصة بالمستخدم، حتى وإن لم يتمكن صاحب الشبكة من الاطلاع على محتوى نشاطه عبر الإنترنت.

ويستطيع مسؤول الشبكة معرفة وقت اتصال الجهاز ومدة استخدامه للإنترنت وحجم البيانات المستهلكة، إضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بنوع الجهاز والشركة المصنعة له.

كما يمكنه، وفق إعدادات الشبكة، معرفة بعض المواقع والخدمات التي يتصل بها المستخدم، لكن بروتوكول التشفير "HTTPS" يمنعه عادةً من الاطلاع على محتوى الصفحات أو الرسائل وكلمات المرور.
Advertisement

وتستخدم الأجهزة الحديثة عناوين "MAC" عشوائية للحد من تتبعها عبر الشبكات المختلفة، إلا أن ذلك لا يمنع الشبكة من تسجيل بعض بيانات الاتصال.

ويحذر خبراء التقنية من استخدام الشبكات العامة غير الموثوقة، خصوصاً عند إدخال معلومات حساسة، مع ضرورة الاعتماد على المواقع المشفرة وتحديث الأجهزة باستمرار لحماية الخصوصية.
مواضيع ذات صلة
هل إيقاف البلوتوث يسرّع شبكة واي فاي فعلاً؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تستخدم شبكة "الواي فاي" في الفندق؟ انتبه لهذه المخاطر
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إشارات "واي فاي" تحول الهاتف إلى أداة مراقبة خفية
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph":ترامب أصبح أخيراً صاحب اليد العليا في إيران
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

بروتوكول

إنترنت

ويست

إنتر

ترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-10-06
Lebanon24
16:27 | 2026-10-06
Lebanon24
12:30 | 2026-10-06
Lebanon24
09:40 | 2026-10-06
Lebanon24
09:01 | 2026-10-06
Lebanon24
08:27 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24