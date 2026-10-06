ماذا يستطيع صاحب شبكة "واي فاي" معرفته عنك؟

Advertisement

يكشف الاتصال بشبكات "واي فاي" عن مجموعة من المعلومات التقنية الخاصة بالمستخدم، حتى وإن لم يتمكن صاحب الشبكة من الاطلاع على محتوى نشاطه عبر الإنترنت.ويستطيع مسؤول الشبكة معرفة وقت اتصال الجهاز ومدة استخدامه للإنترنت وحجم البيانات المستهلكة، إضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بنوع الجهاز والشركة المصنعة له.كما يمكنه، وفق إعدادات الشبكة، معرفة بعض المواقع والخدمات التي يتصل بها المستخدم، لكن التشفير "HTTPS" يمنعه عادةً من الاطلاع على محتوى الصفحات أو الرسائل وكلمات المرور.وتستخدم الأجهزة الحديثة عناوين "MAC" عشوائية للحد من تتبعها عبر الشبكات المختلفة، إلا أن ذلك لا يمنع الشبكة من تسجيل بعض بيانات الاتصال.ويحذر خبراء التقنية من استخدام الشبكات العامة غير الموثوقة، خصوصاً عند إدخال معلومات حساسة، مع ضرورة الاعتماد على المواقع المشفرة وتحديث الأجهزة باستمرار لحماية الخصوصية.