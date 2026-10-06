ليست للإنترنت فقط.. أسرار كابلات "إيثرنت"

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كشفت تقارير تقنية أن كابلات "إيثرنت"، المستخدمة عادةً للاتصال بالإنترنت، توفر وظائف إضافية تشمل نقل الطاقة الكهربائية والصوت والصورة، فضلاً عن إنشاء شبكات محلية بين الأجهزة.وبحسب موقع "إنغادجيت" التقني، تتيح تقنية "PoE" نقل البيانات والطاقة الكهربائية عبر كابل واحد، ما يجعلها مناسبة لتشغيل كاميرات المراقبة ونقاط توزيع الإنترنت، دون الحاجة إلى تمديدات كهربائية منفصلة، شرط دعم الأجهزة لهذه التقنية.كما يمكن استخدام هذه الكابلات لنقل إشارات لمسافات طويلة، بديلاً من كابلات "HDMI"، عبر محولات مخصصة، مع اختلاف جودة النقل بحسب نوع الكابل والمعدات المستخدمة.وتُستخدم كابلات "إيثرنت" أيضاً لربط أجهزة الكمبيوتر ضمن شبكات محلية، ما يسمح بتبادل الملفات وتشغيل الألعاب الجماعية والوصول إلى الطابعات وأجهزة التخزين المشتركة، حتى دون اتصال بالإنترنت.ورغم انتشار شبكات "واي فاي"، لا تزال كابلات «إيثرنت» خياراً مهماً بفضل استقرار الاتصال وسرعة نقل البيانات وانخفاض التشويش.