تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ليست للإنترنت فقط.. أسرار كابلات "إيثرنت"

Lebanon 24
06-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ليست للإنترنت فقط.. أسرار كابلات إيثرنت
ليست للإنترنت فقط.. أسرار كابلات إيثرنت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير تقنية أن كابلات "إيثرنت"، المستخدمة عادةً للاتصال بالإنترنت، توفر وظائف إضافية تشمل نقل الطاقة الكهربائية والصوت والصورة، فضلاً عن إنشاء شبكات محلية بين الأجهزة.

وبحسب موقع "إنغادجيت" التقني، تتيح تقنية "PoE" نقل البيانات والطاقة الكهربائية عبر كابل واحد، ما يجعلها مناسبة لتشغيل كاميرات المراقبة ونقاط توزيع الإنترنت، دون الحاجة إلى تمديدات كهربائية منفصلة، شرط دعم الأجهزة لهذه التقنية.
Advertisement

كما يمكن استخدام هذه الكابلات لنقل إشارات الصوت والصورة لمسافات طويلة، بديلاً من كابلات "HDMI"، عبر محولات مخصصة، مع اختلاف جودة النقل بحسب نوع الكابل والمعدات المستخدمة.

وتُستخدم كابلات "إيثرنت" أيضاً لربط أجهزة الكمبيوتر ضمن شبكات محلية، ما يسمح بتبادل الملفات وتشغيل الألعاب الجماعية والوصول إلى الطابعات وأجهزة التخزين المشتركة، حتى دون اتصال بالإنترنت.

ورغم انتشار شبكات "واي فاي"، لا تزال كابلات «إيثرنت» خياراً مهماً بفضل استقرار الاتصال وسرعة نقل البيانات وانخفاض التشويش.
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: إيران تدرس خيار استهداف كابلات الإنترنت وإثارة اضطرابات خارجية
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً لـ"HDMI 2.1"؟ كابلات جديدة بسرعة هائلة تصل إلى 96 غيغابت
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: المدرسة ليست مكانًا للعلم فقط بل لبناء الإنسان وترسيخ حضوره في أرضه
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
القيلولة ليست للراحة فقط.. ماذا تفعل بالدماغ؟
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الصوت والصورة

غادجيت

إنترنت

بيوتر

سافا

إنتر

ترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-07
Lebanon24
02:12 | 2026-10-07
Lebanon24
16:31 | 2026-10-06
Lebanon24
16:27 | 2026-10-06
Lebanon24
14:43 | 2026-10-06
Lebanon24
12:30 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24