إحذروا.. هذه العلامات تكشف أن حسابكم الرقمي لم يعد آمنًا

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اختراق الحساب الرقمي قد يبدأ بإشارة صغيرة يصعب ملاحظتها، مثل رسالة تنبيه غير متوقعة أو تسجيل خروج مفاجئ. وفي بعض الحالات، قد لا يلاحظ المستخدم المشكلة إلا بعد أن يبدأ في استخدام الحساب أو تغيير إعداداته.ومن أبرز العلامات التي تستحق الانتباه ظهور إشعار يفيد بتسجيل الدخول من جهاز جديد أو موقع غير مألوف.وتوفر العديد من الخدمات صفحات تعرض الأجهزة والجلسات النشطة، ما يسمح للمستخدم بمراجعة عمليات الدخول الأخيرة.وفي حال ظهور جهاز لا يعرفه المستخدم، يمكن إنهاء الجلسة وتغيير كلمة المرور. ولكن يجب الانتباه إلى أن الموقع الجغرافي في بعض التنبيهات ليس دقيقًا دائمًا، وقد يختلف بسبب مزود الإنترنت أو استخدام شبكات خاصة.رسائل تغيير كلمة المرورإذا وصلت رسالة لإعادة تعيين كلمة المرور أو تغييرها من دون أن يطلب المستخدم ذلك، فقد يكون شخص ما يحاول الوصول إلى الحساب.وفي هذه الحالة، يجب عدم الضغط على الروابط الموجودة في الرسائل المشبوهة، والأفضل الدخول إلى الخدمة مباشرة من التطبيق أو الموقع الرسمي للتحقق من حالة الحساب.تغييرات لم تقم بهاتغيير صورة الحساب أو الاسم أو البريد الإلكتروني المرتبط به، أو ظهور رسائل لم يرسلها المستخدم، كلها إشارات تستحق الفحص.ظهور تطبيقات جديدةتسمح بعض المنصات لتطبيقات وخدمات خارجية جديدة بالوصول إلى جزء من بيانات الحساب. وقد ينسى المستخدم أنه منح هذا الإذن قبل سنوات، أو قد يجد خدمة لا يعرفها ضمن قائمة التطبيقات المرتبطة. لذلك من المفيد مراجعة هذه القائمة بصورة دورية وإلغاء وصول أي تطبيق لم يعد مستخدمًا أو لا يتعرف إليه صاحب الحساب.تنبيهات أمنية متكررةقد تكون كثرة التنبيهات المتعلقة بمحاولات تسجيل الدخول أو الأنشطة غير المعتادة مؤشرًا على أن كلمة المرور أو بيانات الحساب أصبحت هدفًا للمحاولات الآلية. وحتى إذا لم ينجح أي شخص في الدخول، فإن تكرار المحاولات يستحق اتخاذ خطوات وقائية، خصوصًا إذا كانت كلمة المرور مستخدمة في أكثر من خدمة.التصرف السليمإذا ظهرت إحدى هذه المؤشرات، فإن الخطوة الأولى هي الدخول إلى الحساب من خلال الموقع أو التطبيق الرسمي، ثم مراجعة الأجهزة والجلسات النشطة وإلغاء أي وصول . بعد ذلك، يُفضل تغيير كلمة المرور إلى كلمة قوية وفريدة، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل إذا كانت الخدمة تدعمها.كما يجب عدم إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في حسابات أخرى، لأن تسربها من خدمة واحدة قد يمنح المهاجمين فرصة لتجربتها على خدمات مختلفة. (إرم نيوز)