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تكنولوجيا وعلوم

أزمة الذاكرة تغيّر خطط آيفون 18 برو.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-10-2026 | 04:00
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أزمة الذاكرة تغيّر خطط آيفون 18 برو.. إليكم التفاصيل
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أوردت معلومات أن شركة "أبل" كانت تخطط في مرحلة سابقة لتزويد هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 16 جيغابايت، إلى جانب هاتفها القابل للطي iphone Duo، قبل أن تتجه الخطة إلى سعة أقل.
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ووفق تقرير نشره موقع MacRumors، كانت سعة 16 جيغابايت مطروحة ضمن خطط أبل لهذه الأجهزة، لكن المصدر لم يحدد متى درست الشركة هذه السعة أو متى قررت تغييرها.

وتأتي المعلومة في ظل حقيقة أن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس يقدمان حاليًا 12 جيغابايت من RAM، وهي السعة نفسها الموجودة في طرازات آيفون 17 برو، وفق بيانات Xcode 27 التي استُخدمت للتحقق من ذاكرة الأجهزة.

أما iPhone Duo، فمن المتوقع أيضًا أن يأتي بـ12 جيجابايت، لكن بيانات Xcode التي أكدت سعة هواتف Pro لم تكن تتضمن الهاتف القابل للطي حتى الآن.

ويرجح التقرير أن يكون النقص العالمي في شرائح الذاكرة السبب الأبرز وراء تغيير خطة أبل.

فقد ارتفعت أسعار وحدات الذاكرة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع الطلب الضخم من قطاع مراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي.

وتشير المعلومات إلى أن ارتفاع تكلفة الذاكرة أصبح عاملًا مؤثرًا في أسعار أجهزة أبل وخططها الإنتاجية، بينما سبق أن توقعت تقارير أن تؤدي أزمة شرائح DRAM إلى ضغوط على شحنات الشركة خلال عام 2026.

وبذلك، فإن الانتقال من 16 إلى 12 جيغابايت لا يعني بالضرورة أن أبل ألغت ميزة كانت جاهزة للإطلاق، بل يكشف أن الشركة كانت تدرس سعة أكبر قبل أن تستقر على المواصفات الحالية.(إرم نيوز)



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