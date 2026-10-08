ماذا يعني حرف "A" في هواتف Google Pixel؟





ولم تكشف رسميا عن المعنى المقصود من الحرف، لكن هناك تكهنا شائعا بأنه يشير إلى فكرة «الأسعار المعقولة»، خصوصا أن هذه السلسلة تمثل الخيار الأقل سعرا ضمن هواتف Pixel.

Advertisement

وتعود هذه التكهنات إلى طريقة تقديم غوغل لهاتف Pixel 3a عند إطلاقه عام 2019، إذ وصفته الشركة في مدونتها الرسمية بأنه هاتف عملي وأكثر اقتصادية.



ومنذ ذلك الحين، أصبح من المنطقي ربط حرف «A» بفكرة تقديم تجربة Pixel الأساسية بسعر أقل، رغم أن جوجل لم تؤكد أن هذا هو المعنى الرسمي للحرف. تستخدم أحد هواتف سلسلة Google Pixel A، فربما تساءلت يوما عن سبب وجود حرف «A» في اسم الجهاز.ولم تكشف رسميا عن المعنى المقصود من الحرف، لكن هناك تكهنا شائعا بأنه يشير إلى فكرة «الأسعار المعقولة»، خصوصا أن هذه السلسلة تمثل الخيار الأقل سعرا ضمن هواتف Pixel.وتعود هذه التكهنات إلى طريقة تقديم غوغل لهاتف Pixel 3a عند إطلاقه عام 2019، إذ وصفته الشركة في مدونتها الرسمية بأنه هاتف عملي وأكثر اقتصادية.ومنذ ذلك الحين، أصبح من المنطقي ربط حرف «A» بفكرة تقديم تجربة Pixel الأساسية بسعر أقل، رغم أن جوجل لم تؤكد أن هذا هو المعنى الرسمي للحرف.

وتقوم فلسفة سلسلة Pixel A على تقديم العديد من المزايا التي تشتهر بها هواتف Pixel الرائدة، مع بعض التنازلات في المكونات أو مواد التصنيع للحفاظ على سعر أقل.



فعلى سبيل المثال، يبدأ سعر Pixel 10 من 799 دولارًا، بينما يبدأ Pixel 10a من 499 دولارًا، ما يعكس بوضوح موقع سلسلة A داخل تشكيلة غوغل. (إرم نيوز)