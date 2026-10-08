كيف يمكن استعادة الحسابات المسروقة على واتساب وإنستغرام؟

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وبينما يبدو فقدان الحساب للوهلة الأولى نهائيًا، توفر المنصتان إجراءات رسمية يمكن من خلالها محاولة استعادة الحساب وتأمينه من جديد.



تأمين وسيلة الدخول

الخطوة الأولى هي التأكد من أن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بالحساب ما زالا تحت سيطرة صاحبه. فإذا كان المهاجم قد غيّر كلمة المرور، ينبغي استخدام خيارات استعادة الحساب الرسمية بدل الاستعانة بخدمات أو أشخاص يدّعون القدرة على اختراق الحساب واستعادته. قد يكتشف المستخدم في لحظة أن حسابه على أو إنستغرام لم يعد تحت سيطرته، بعدما يتغير رقم الهاتف المرتبط به أو كلمة المرور أو يبدأ بإرسال رسائل باسمه.وبينما يبدو فقدان الحساب للوهلة الأولى نهائيًا، توفر المنصتان إجراءات رسمية يمكن من خلالها محاولة استعادة الحساب وتأمينه من جديد.تأمين وسيلة الدخولالخطوة الأولى هي التأكد من أن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بالحساب ما زالا تحت سيطرة صاحبه. فإذا كان المهاجم قد غيّر كلمة المرور، ينبغي استخدام خيارات استعادة الحساب الرسمية بدل الاستعانة بخدمات أو أشخاص يدّعون القدرة على اختراق الحساب واستعادته.





استعادة حساب واتساب

في حال الاستيلاء على حساب واتساب، يمكن للمستخدم محاولة تسجيل الدخول مجددًا باستخدام رقم هاتفه وتأكيده من خلال رمز التسجيل الذي يصل إليه عبر رسالة نصية أو مكالمة. فإعادة تسجيل الرقم على جهاز المستخدم تؤدي عادةً إلى تسجيل خروج الطرف الآخر من الحساب.



وإذا كان المهاجم قد فعّل التحقق بخطوتين، فقد يحتاج المستخدم إلى اتباع إجراءات الاسترداد الإضافية التي يوفرها واتساب. ومن المهم أيضًا مراجعة الأجهزة المرتبطة بالحساب بعد استعادته، وإزالة أي جهاز .



استعادة حساب إنستغرام

يوفر إنستغرام أدوات مخصصة للحسابات التي تعرضت للاختراق. ويمكن للمستخدم بدء عملية الاسترداد من خلال شاشة تسجيل الدخول، واختيار خيار المساعدة المرتبط بتسجيل الدخول أو الحساب المخترق.



وإذا غيّر المهاجم البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، فقد تصل إلى البريد السابق رسالة تخبر صاحبه بالتغيير، ويمكن أن تتضمن وسيلة للتراجع عنه. لذلك من المهم فحص البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، بما في ذلك مجلد الرسائل غير المرغوب فيها.



وفي بعض الحالات، قد يطلب إنستغرام معلومات إضافية للتحقق من هوية صاحب الحساب، خاصة إذا لم تعد وسائل الاسترداد المعتادة متاحة. ويجب تجنب مشاركة رموز التحقق التي تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني مع أي شخص، حتى لو ادّعى أنه موظف دعم فني.استعادة حساب واتسابفي حال الاستيلاء على حساب واتساب، يمكن للمستخدم محاولة تسجيل الدخول مجددًا باستخدام رقم هاتفه وتأكيده من خلال رمز التسجيل الذي يصل إليه عبر رسالة نصية أو مكالمة. فإعادة تسجيل الرقم على جهاز المستخدم تؤدي عادةً إلى تسجيل خروج الطرف الآخر من الحساب.وإذا كان المهاجم قد فعّل التحقق بخطوتين، فقد يحتاج المستخدم إلى اتباع إجراءات الاسترداد الإضافية التي يوفرها واتساب. ومن المهم أيضًا مراجعة الأجهزة المرتبطة بالحساب بعد استعادته، وإزالة أي جهاز .استعادة حساب إنستغراميوفر إنستغرام أدوات مخصصة للحسابات التي تعرضت للاختراق. ويمكن للمستخدم بدء عملية الاسترداد من خلال شاشة تسجيل الدخول، واختيار خيار المساعدة المرتبط بتسجيل الدخول أو الحساب المخترق.وإذا غيّر المهاجم البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، فقد تصل إلى البريد السابق رسالة تخبر صاحبه بالتغيير، ويمكن أن تتضمن وسيلة للتراجع عنه. لذلك من المهم فحص البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، بما في ذلك مجلد الرسائل غير المرغوب فيها.وفي بعض الحالات، قد يطلب إنستغرام معلومات إضافية للتحقق من هوية صاحب الحساب، خاصة إذا لم تعد وسائل الاسترداد المعتادة متاحة.

بعد استعادة الحساب

استعادة الحساب ليست نهاية المشكلة. فالخطوة التالية هي تغيير كلمة المرور إلى كلمة قوية وفريدة، وتفعيل المصادقة الثنائية، ومراجعة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بالحساب. كما ينبغي فحص الأجهزة، والجلسات النشطة، وإلغاء الوصول عن أي جهاز أو خدمة غير معروفة.



ومن الأفضل عدم استخدام كلمة المرور نفسها في أكثر من خدمة، لأن اختراق حساب واحد قد يمنح المهاجم فرصة لمحاولة الدخول إلى حسابات أخرى. (إرم نيوز)