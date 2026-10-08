"بلاي ستيشن" تستعد لإطلاق جهازين محمولين.. ما التفاصيل؟

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كشفت وثائق تقنية حديثة عن استعداد شركة "سوني" لتطوير جهازين محمولين جديدين من عائلة " "، وسط توقعات بأن يكونا نسختين مطورتين من جهاز " ستيشن بورتال"، الذي أطلقته الشركة عام 2023.وبحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" التقني، ظهرت الأجهزة الجديدة في مستندات تقدمت بها سوني للحصول على شهادات اعتماد اتصال "واي فاي"، وتحمل الرمزين "CFI-Y2015" و"Y2000"، فيما تشير البيانات إلى اعتمادها نظام "أندرويد 15".ورغم عدم الكشف رسمياً عن طبيعة الجهازين، يرجح التقرير أن يكونا مخصصين لبث الألعاب عن بُعد، على غرار "بلاي ستيشن بورتال"، بدلاً من تشغيل الألعاب بصورة مستقلة.وتشير الوثائق إلى استخدام تقنية "واي فاي 5"، بدلاً من "واي فاي 6" الأحدث، فيما يرتبط توجه سوني المحتمل نحو أجهزة البث بارتفاع تكاليف المعالجات والذواكر.وفي سياق متصل، تحدثت تقارير تقنية عن احتمال تأجيل إطلاق "بلاي ستيشن 6" إلى عام 2028 أو بعده، بعدما كانت التوقعات تشير إلى عام 2027، نتيجة أزمة الذواكر وارتفاع تكاليف الإنتاج.كما رجح تقرير لموقع "تويك " أن يتجاوز سعر الجهاز المرتقب ألف دولار، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار منصات الألعاب.وحتى الآن، لم تعلن سوني رسمياً عن موعد إطلاق الجهازين المحمولين أو المواصفات النهائية لـ"بلاي ستيشن 6".