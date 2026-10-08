هل الصورة حقيقية أم مزيفة؟ "غوغل" تكشف الحل

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أطلقت شركة " " أداة جديدة تحمل اسم "SynthID Detector"، تتيح للمستخدمين التحقق من المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الجمهور على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع.وأوضحت الشركة أن الأداة أصبحت متاحة عالمياً لجميع المستخدمين باللغة ، بعدما طرحت نسخة تجريبية منها العام الماضي لمساعدة المؤسسات الإعلامية على اكتشاف الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية المولّدة بالذكاء الاصطناعي.وتتيح الأداة التحقق مما إذا كان المحتوى قد أُنشئ باستخدام تقنيات التابعة لـ"غوغل" أو شركائها، ومن بينهم " " و"إنفيديا" و"كاكاو"، على أن تنضم "أبل" لاحقاً.وأشارت "غوغل" إلى أن الأداة الجديدة ستنضم إلى ميزات التحقق المتوافرة في وتطبيق "جيمناي" ومتصفح "كروم"، والتي تتعامل حالياً مع أكثر من مليون طلب يومياً.وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لمساعدة المستخدمين على فهم طبيعة المحتوى المنشور عبر الإنترنت واتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن موثوقيته، في ظل الانتشار المتزايد للمواد المنتجة بالذكاء الاصطناعي.