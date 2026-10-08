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متفرقات

هل الصورة حقيقية أم مزيفة؟ "غوغل" تكشف الحل

Lebanon 24
08-10-2026 | 23:00
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أطلقت شركة "غوغل" أداة جديدة تحمل اسم "SynthID Detector"، تتيح للمستخدمين التحقق من المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الجمهور على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع.
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وأوضحت الشركة أن الأداة أصبحت متاحة عالمياً لجميع المستخدمين باللغة الإنجليزية، بعدما طرحت نسخة تجريبية منها العام الماضي لمساعدة المؤسسات الإعلامية على اكتشاف الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح الأداة التحقق مما إذا كان المحتوى قد أُنشئ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ"غوغل" أو شركائها، ومن بينهم "أوبن إيه آي" و"إنفيديا" و"كاكاو"، على أن تنضم "أبل" لاحقاً.

وأشارت "غوغل" إلى أن الأداة الجديدة ستنضم إلى ميزات التحقق المتوافرة في محرك البحث وتطبيق "جيمناي" ومتصفح "كروم"، والتي تتعامل حالياً مع أكثر من مليون طلب يومياً.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لمساعدة المستخدمين على فهم طبيعة المحتوى المنشور عبر الإنترنت واتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن موثوقيته، في ظل الانتشار المتزايد للمواد المنتجة بالذكاء الاصطناعي.
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الذكاء الاصطناعي

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