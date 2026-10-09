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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تُطلق أداة تجريبية جديدة.. هذه مهامها

Lebanon 24
09-10-2026 | 01:00
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قامت شركة "غوغل" بتسهيل توثيق الاجتماعات وتحويل التسجيلات إلى نصوص وملخصات قابلة للبحث، مع التركيز على الخصوصية والعمل دون اتصال بالإنترنت.  
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وأطلقت غوغل أداة تجريبية جديدة لتدوين الملاحظات باسم Google AI Edge Foresight، تتيح تسجيل الاجتماعات والملفات الصوتية وتحويلها إلى نصوص بالكامل دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو إرسال البيانات إلى خوادمها السحابية، بحسب موقع "البوابة الرقمية".

وتتميز الأداة عن خدمات التدوين السحابية بأن معالجة البيانات تتم محليا، لكن توافرها الحالي يظل محدودا بأجهزة ماك المزودة بمعالجات أبل سيليكون.

وهذه أبرز مميزات الأداة الجديدة Google AI Edge Foresight:

تحول التسجيلات والاجتماعات إلى نصوص باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي تعمل محليا على الجهاز.

تلخيص الاجتماعات

تنظم المعلومات الواردة في المحادثات وتحولها إلى ملاحظات واضحة ومختصرة. 

تحسين الملاحظات اليدوية
تتيح للمستخدم تدوين نقاط مختصرة أثناء الاجتماع، ثم تحويلها إلى ملاحظات أكثر تفصيلا وتنظيما.

طرح الأسئلة على المحتوى
تتضمن مساعدا ذكيا يمكن سؤاله عن تفاصيل وردت في التسجيلات والنصوص، كما يستطيع الاستعانة بملفات محلية يربطها المستخدم بالتطبيق.

كيف تحافظ على الخصوصية؟
تتمثل إحدى أبرز مزايا الأداة في أن معالجة الملفات الصوتية والملاحظات تجري على جهاز المستخدم، بدلا من إرسالها إلى خوادم سحابية. (إرم نيوز)
 
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