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تكنولوجيا وعلوم

في هذه الحالات يجب استبدال "فأرة" الكمبيوتر

Lebanon 24
09-10-2026 | 04:00
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تختلف مدة عمر "فأرة" الكمبيوتر باختلاف جودة التصنيع ومعدل الاستخدام وطريقة التعامل معها؛ فالفأرات المخصصة للألعاب، التي تتعرض لنقرات متكررة وحركة مستمرة، قد تستمر عادةً من سنتين إلى خمس سنوات، بينما أبلغ بعض المستخدمين عن استمرار أجهزتهم لفترات أطول.

وتُعد أزرار النقر من الأجزاء الأكثر تعرضًا للاستهلاك، وتقدّر شركة Omoton العمر التشغيلي لبعض الفأرات بنحو 20 مليونًا إلى 50 مليون نقرة، لكن هذا الرقم يختلف من طراز إلى آخر، ولا يعني بالضرورة أن الجهاز سيعمل حتى بلوغه أو يتوقف فور تجاوزه.
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ولا تتوقف متانة الفأرة على الأزرار وحدها؛ إذ يمكن أن يتراجع أداء المستشعر، أو تتلف عجلة التمرير، أو تتآكل الأجزاء الخارجية نتيجة الاستخدام المتكرر. كما قد يتعرض السلك للانثناء والتلف، ما يؤدي إلى مشكلات في الاتصال أو انقطاعه. 

هناك علامات يمكن أن تشير إلى أن الفأرة تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، أبرزها تحرك المؤشر بصورة غير دقيقة، أو عدم استجابة الأزرار لبعض النقرات، أو تسجيل نقرتين بدلًا من واحدة، إضافة إلى تلف السلك أو ظهور صعوبة في استخدام عجلة التمرير.

كيف تطيل عمر فأرة الكمبيوتر؟

يمكن لبعض العادات البسيطة أن تساعد في إطالة عمر الفأرة، مثل تنظيفها بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة أو أعواد قطنية، وإزالة الغبار من المناطق المحيطة بالأزرار وعجلة التمرير، مع تجنب تسرب السوائل إلى داخل الجهاز.

كما يساعد استخدام سطح أملس ومناسب على تقليل الاحتكاك وتحسين حركة الفأرة، في حين ينبغي تجنب ثني السلك بشدة أو وضع أشياء ثقيلة عليه.

وبدلًا من استبدال الفأرة لمجرد مرور عدة سنوات على شرائها، يُنصح بمراقبة أدائها الفعلي؛ فإذا ظلت تعمل بصورة طبيعية، فلا يوجد سبب تقني يلزم بتغييرها لمجرد تقادمها.(إرم نيوز)
 
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