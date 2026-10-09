تحذف "واتساب" وتعيد تثبيته؟ انتبه لهذه الأخطاء

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يلجأ بعض مستخدمي " " إلى حذف التطبيق وإعادة تثبيته لمعالجة بطء الهاتف أو المشكلات التقنية، من دون الانتباه إلى أن هذه الخطوة قد تتسبب بفقدان محادثات وصور ومقاطع فيديو يصعب استعادتها.ولا يؤدي حذف التطبيق بالضرورة إلى ضياع البيانات، إذ تعتمد استعادتها على وجود نسخة احتياطية حديثة، والحساب المستخدم، وتاريخ آخر عملية نسخ.ويُعدّ عدم التحقق من النسخة الاحتياطية من أبرز الأخطاء الشائعة، إذ يعتمد مستخدمو أندرويد عادة على خدمة " درايف"، فيما يستخدم أصحاب هواتف آيفون خدمة "آيكلاود". وفي حال كانت النسخة قديمة، فقد تُفقد الرسائل التي وصلت بعد إنشائها.كذلك، لا يكفي إدخال رقم الهاتف لاستعادة المحادثات، بل يجب استخدام الرقم نفسه وحساب التخزين السحابي المرتبط بالنسخة الاحتياطية. وإذا كانت النسخة مشفّرة، فقد يتطلب استعادتها إدخال كلمة المرور أو مفتاح التشفير.وقد يواجه المستخدمون أيضاً مشكلة اختفاء الصور والفيديوهات، خصوصاً إذا لم تكن مشمولة بالنسخة الاحتياطية، أو إذا لم تكتمل عملية النسخ بسبب ضعف الإنترنت أو نقص مساحة التخزين.ولتجنّب هذه المشكلات، يُنصح بالدخول إلى إعدادات "واتساب"، ثم قسم "الدردشات" واختيار "النسخ الاحتياطي"، والتأكد من إنشاء نسخة حديثة واكتمال العملية، مع الاحتفاظ بمعلومات التشفير والتحقق من توفر مساحة تخزين كافية.ويبقى الخطر الأساسي في حذف التطبيق قبل التأكد من إمكانية استعادة البيانات، ما قد يؤدي إلى خسارة محادثات وملفات مهمة بصورة نهائية.