تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

سيناريو كارثي يقلق عمالقة الذكاء الاصطناعي.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
09-10-2026 | 14:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سيناريو كارثي يقلق عمالقة الذكاء الاصطناعي.. ماذا يجري؟
سيناريو كارثي يقلق عمالقة الذكاء الاصطناعي.. ماذا يجري؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد شركات كبرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، لاحتمال وقوع حادث إلكتروني واسع النطاق يتسبب باضطرابات في الخدمات الأساسية، وسط مخاوف من موجة غضب شعبي وسياسي قد تطال قطاع التكنولوجيا.
Advertisement

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، تجري قيادات الشركات استعدادات لسيناريوهات قد تشمل هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى تعطيل الأنظمة المالية وشبكات الإنترنت، وربما إمدادات الكهرباء والمياه.

وتخشى هذه القيادات من أن يؤدي وقوع حادث كبير إلى تراجع ثقة الجمهور بالتكنولوجيا، وتصاعد المطالبات بفرض قيود أكثر صرامة على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها.

ونقل التقرير عن متحدث باسم "أوبن إيه آي" أن الشركة تجري تدريبات للتعامل مع مجموعة من المخاطر المحتملة، مؤكداً أن هذه السيناريوهات لا تُعدّ حتمية، بل تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات. في المقابل، امتنعت "أنثروبيك" عن التعليق.

وتشمل المخاوف احتمال خروج أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة عن السيطرة خلال الاختبارات، أو استغلال جهات خبيثة لهذه التقنيات لتنفيذ هجمات إلكترونية يصعب احتواؤها.

وفي هذا السياق، كشفت شركة الأمن السيبراني "كراود سترايك" عن شبهات باستخدام مخترق صيني أدوات ذكاء اصطناعي في عملية استهدفت مؤسسات مالية بكوريا الجنوبية، وأسفرت، وفقاً لتقديراتها، عن سرقة بيانات عشرات الآلاف من العملاء.

وتعكس هذه التطورات تصاعد القلق داخل قطاع التكنولوجيا من المخاطر الأمنية المصاحبة للتطور السريع للذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع اتساع قدرته على تنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة.
مواضيع ذات صلة
ترامب يعيد تسمية الذكاء الاصطناعي...ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل عالمي يضرب خدمات الذكاء الاصطناعي...ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من "انفلات" الذكاء الاصطناعي.. الصين تتأهب لـ"سيناريو خطير"
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتكو عن مسؤولين: الاتحاد الأوروبي يضع سيناريوهات للتصدي لهجوم كارثي
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

كوريا الجنوبية

أوبن إيه آي

السينا

إنترنت

براني

كوريا

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:54 | 2026-10-09
Lebanon24
12:57 | 2026-10-09
Lebanon24
10:30 | 2026-10-09
Lebanon24
10:00 | 2026-10-09
Lebanon24
09:10 | 2026-10-09
Lebanon24
07:37 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24